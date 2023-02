Čez 19 dni se pri nas obeta športni spektakel brez primere

Novi minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han je uvodoma poudaril, da želijo na ministrstvu vrniti športu za vse, kar je ta naredil za državo v zadnjih 30 letih. "Kolikor je v preteklosti država storila za šport, se po mojem ne bi smel nobeden politik fotografirati s športnikom. Jaz bi rad po koncu mojega mandata to spremenil. Šport je zapisan v DNK slovenskega naroda in nas povezuje vse od otroštva do prehoda v jesen življenja," je menil Han. "Športniki so glavni ambasadorji naše prelepe domovine. Šport niso le dosežki in čustva, ampak ima tudi gospodarske dejavnike. Vsak evro, ki ga vložimo v šport, se nam trikrat povrne. Tega se morajo zavedati tako vlada kot ministrstva. Multiplikator učinkov športnih prireditev pa je še večji," je še pojasnil Han in dodal, da gre za zgodovinsko zimsko sezono.

Poleg SP Slovenija to zimo gosti še osem tekem svetovnega pokala, zato bodo na ministrstvu skupaj s Slovensko turistično organizacijo (STO) in javno agencijo Spirit priložnost izkoristili tudi za krepitev blagovne znamke I feel Slovenia. "19 dni pred začetkom prvenstva živimo v Planici in urejamo še zadnje podrobnosti. Večina infrastrukture stoji in spektakel se bo kmalu lahko začel," je uvodoma dejal generalni sekretar OK Planica Tomaž Šušteršič. Kot je dodal, so organizatorji maja 2018 prejeli dobrih 12,5 milijona evrov, skupni proračun prireditve pa je blizu 16 milijonov. Do tega zneska lahko pridemo le s prodajo vstopnic in določenih pravic, ki smo jih od mednarodne agencije odkupili nazaj. To malho je treba še napolniti, polnili jo bomo do zadnjega, je napovedal Šušteršič.

Medtem pa je Maja Zalaznik, predsednica strateškega sveta OK Planica, predstavila zeleno zavezo Planice. "Bodimo in skušajmo biti trajnostni na največjem prvenstvu pri nas do zdaj. To je tudi ključni cilj strateškega sveta. Zelena ekipa je skupaj s strateškim svetom pripravila akcijski načrt, vodnik in zeleno zavezo," je dejala Zalaznikova. Dodala je, da skušajo biti organizatorji odgovorni do najlepše ledeniške doline, ene najlepših na svetu, do Vite, ki rada živi v Triglavskem narodnem parku, in prenesti vsa izkustva in odgovornost tudi najmlajšim. Zato bodo izdali tudi posebno slikanico.

Kot je nadaljeval Jure Ajdišek, vodja logistike OK Planica, je mobilnost del zelene zaveze, ki so jo vzeli zelo resno. Zato bo transportni režim med SP precej omejen, pod Ponce bo moč priti le peš, saj se želijo v kar največji meri izogniti nepotrebni pločevini. Vsak, ki bo imel vstopnico ali akreditacijo, bo imel omogočen brezplačen prevoz z vlakom od koder koli iz Slovenije do Jesenic in od tam naprej z avtobusi organizatorja do vstopne točke v dolino.

Kot je dejala županja Kranjske Gore Henrika Zupan, tako velikega tekmovanja občina še ni gostila. "Prepričana sem, da se bomo izkazali kot najboljši gostitelji, tako kot nas poznajo že iz preteklosti," je dejala.