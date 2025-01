Čez 20 dni bomo stopili v kitajsko novo leto, leto kače

Še 20 dni nas loči do kitajskega novega leta, ko bomo vstopili v leto kače. Čeprav ta žival večini ni ravno pri srcu, za mnoge je morda celo strašljiva, v kitajskem horoskopu zaznamuje modrost, očarljivost, eleganco in preobrazbo. Da so kače živali modrosti, se strinjajo tudi v litvanskem živalskem vrtu, kjer že devet let živi Agle, kačja samica, ki napoveduje prihodnost. Ob prehodu v leto zelene lesene kače je napovedala, kakšno leto je pred nami. Bo to radodarno, navdihujoče ali morda leto sprememb?