Čez dan do 31 stopinj Celzija, v petek močni nalivi

Medtem ko v nedeljo kaže na sončen poznopoletni dan, nas pred tem čaka še burno vremensko dogajanje. Danes bodo najvišje temperature v vzhodni Sloveniji malo nad 30 stopinj Celzija, v višinah pa nas bo dosegel puščavski prah. Petek bo deževen z možnimi dolgotrajnimi nalivi, lahko pride do zastajanja padavinske vode in porasta manjših hudourniških vodotokov, zato je Arso izdal oranžno opozorilo.

"Iznad Atlantika se nad zahodno Evropo širi zaloga hladnega zraka v višinah, zaradi česar nad Sredozemlje in Alpe doteka zelo vlažen in nestabilen zrak. Danes tako zlasti na območju severne Italije pričakujemo burnejše nevihtno dogajanje. Nastajale bodo močnejše nevihte, na južni strani Alp bo lahko v kratkem času padlo veliko dežja, verjetnost pojava toče bo povečana," so vremensko dogajanje po Evropi opisali na Arsu. Danes bo v zahodni in osrednji Sloveniji zmerno do pretežno oblačno, v vzhodnih krajih pa še večinoma sončno. Predvsem v Posočju se bodo pojavljale krajevne plohe. Čez dan bo zapihal južni do jugozahodni veter, ob morju pa se bo zvečer krepil jugo. Temperature bodo po daljšem času spet nadpovprečno visoke, saj bodo najvišje dnevne temperature od 26 do 31, na severozahodu okoli 23 stopinj Celzija, napovedujejo na Arsu.

Vremensko opozorilo

Deževen petek

V petek se bo vlažna in nestabilna zračna masa razširila tudi nad naše kraje. "Že v drugem delu noči in jutri zjutraj bodo zlasti na severozahodu precej verjetne nevihte z nalivi. Jutri čez dan bomo pod vplivom neizrazite hladne fronte. V višinah se bo veter še okrepil. V pasovih se bodo pojavljale padavine z nevihtami, ki bodo sprva verjetnejše v zahodni polovici Slovenije, popoldne pa tudi na vzhodu," napovedujejo na Arsu, kjer pojasnjujejo, da ne bo deževalo ves dan, lahko pa v kratkem času pade večja količina dežja.

Napoved vsote padavin

"Verjetnost za dolgotrajnejše nalive je največja v zahodni in osrednji Sloveniji, zato smo za to območje izdali oranžno opozorilo. Čez dan bo ozračje vse bolj nestabilno, zato niso izključene tudi posamezne močnejše nevihte," še dodajajo državni meteorologi. Ker je vremenski razvoj še negotov, svetujejo, da redno spremljate osvežene napovedi in opozorila. Pihal bo veter južnih smeri. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj Celzija.

Napoved visokovodnih razmer

"Ob padavinah in nevihtah se lahko jutri zjutraj povečajo pretoki rek na zahodu, čez dan se bodo padavine postopoma pomikale proti vzhodu. Ob močnejših nalivih v zahodni, osrednji in severovzhodni Sloveniji pride tudi do zastajanja padavinske vode in porasta manjših hudourniških vodotokov," opozarja hidrološka služba na Arsu. Na Agenciji za okolje pričakujejo, da se bo v petek v večernih urah dogajanje prehodno umirjalo.

Oblačna sobota in sončna nedelja