Čez dan do 37 stopinj Celzija, popoldne nevarnost debele toče

Na Arsu opozarjajo, da smo priča veliki toplotni obremenitvi, saj so temperature prek 30 stopinj prisotne že zelo zgodaj. V Sloveniji bo po današnjem vrhuncu, razen na Primorskem, vročina prehodno nekoliko popustila. Zvečer in v noči na petek naj bi predvsem severni del države zajele krajevne plohe in nevihte. Po podatkih Arsa bo zapihal tudi okrepljen veter severnih smeri.

"Čez dan se bodo v Avstriji začele pojavljati krajevne nevihte, ki se bodo širile proti Sloveniji in Madžarski. Na jugovzhodu Avstrije so možna silovita neurja z debelo točo, nalivi in močnimi sunki vetra," ob tem opozarjajo pri Meteoinfo Slovenija.

Posamezne močne nevihte lahko pozno popoldan nastanejo tudi lahko nad severovzhodno Slovenijo, lahko se pojavi tudi debela toča, silovit nevihtni piš in nalivi, še dodajajo. Zaradi velike pregretosti ozračja in ugodnih vetrovnih pogojev lahko toča preseže debelino petih centimetrov.