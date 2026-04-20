Popoldne možni močni sunki vetra, toča in nalivi

Uroš je bil med šolskimi počitnicami na deželi pri starih starših. Ob začetku šolskega leta ga je učiteljica vprašala: "No, Uroš, kako je bilo poleti na deželi?" "Lepo je bilo. Videl sem goske, race, kokoši in hudo bolnega petelina." "Kako pa veš, da je bil bolan?" "Vedno ga je kakšna kokoš nosila na hrbtu!"