Čez 'meje dobrega okusa': Po volitvah bo nujno zunanjo politiko spet vrniti v normalne tokove

Evroposlanec Zelenih Daniel Freund je Janšev tvit označil za "velik, umazan, antisemitski problem" in hkrati menil, da je to tudi velik problem največje politične skupine, Evropske ljudske stranke (EPP), katere del je tudi Janševa SDS.

Podobno je izpostavil vodja skupine liberalcev (ALDE) Guy Verhofstadt , ki Janši svetuje, naj neha širiti teorije zarote in laži, "ki jih krepijo le ljudje, ki so marionete ruskega predsednika Putina " .

Evropski poslanec Malik Azmani , podpredsednik politične skupine Renew, ki ji pripada tudi Sophie in 't Veld, je Janšev tvit označil za zlobnega in antisemtskega, hkrati pa za "žalitev za vse delovne demokrate" . "V Evropski politiki ni prostora za tovrstno podlo blatenje," je bil oster poslanec z Nizozemske.

Sedem evropskih poslancev iz odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve ter poslanca iz odbora za proračunski nadzor, ki nameravajo oceniti stanje na področju pravne države, svobode medijev in boja proti korupciji, se je med drugim želelo sestati s premierjem Janšo, ki pa jih ni sprejel. Razjezil jih je Janšev ciničev tvit – "pa kdo ste vi". Včeraj smo bili tako priča vroči izmenjavi mnenj na družbenih omrežjih.

'Širjenje teorij zarot ne bo odvrnilo evropskih poslancev od ugotavljanja resnih kršitev vladavine prava v Sloveniji'

Burni so bili tudi odzivi slovenske politike. Evropska poslanca Irena Joveva in Klemen Grošelj sta zapisala, da najostreje obsojata in zavračata vsebino tvita predsednika vlade, "s katerim je osebno žalil in sramotil kolegice in kolege evropske poslance ter vidne pokojne člane stranke ALDE".

"Še posebej zavračava antisemitsko sporočilo, ki ga vsebuje premierjeva objava, in pomanjkanje osnovne človeške pietete do nedavno preminulega, v EU cenjenega ter spoštovanega predsednika stranke ALDE, Hansa van Baalna. Gre za nizkotno in podlo dejanje tako za predsednika vlade kot za hkrati predsedujočega Svetu EU," sta dodala.

Ob tem sta poudarila še, "da širjenje teorij zarot ne bo odvrnilo evropskih poslancev od ugotavljanja resnih kršitev vladavine prava v Sloveniji".

Tanja Fajon (SD/S&D) je zapisala, da se počuti osramočeno. "V nobeni članici EU me kot poslanko v okviru kakšne uradne delegacije Evropskega parlamenta še nihče ni obravnaval tako nizkotno. Upam, da bodo moji kolegi razumeli, da je Slovenija precej več od Janeza Janše," je tvitnila.

Na drugi strani se je Janšev strankarski kolega Milan Zver (SDS/EPP) postavil nasproti Sassoliju in njegov tvit označil za "neosnovane trditve, nevredne predsednika" Evropskega parlamenta. "Vaše stališče je politično motivirano in kaže nepoznavanje položaja v Sloveniji," je tvitnil.

Prav tako je na Janševo stran stopila edina slovenska članica delegacije EP Romana Tomc, ki je dejala, da "razume predsednika vlade, da po marčevskem zaslišanju, ko se In't Veldova ni držala dogovora o predvajanju posnetka, ne želi sodelovati pri tej misiji".