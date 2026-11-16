Čez Rebernice dokončno spet v obe smeri

Obnovitvena dela se bodo zdaj nadaljevala predvsem na ravninskem delu hitre ceste, med Vipavo, Ajdovščino in pokritim vkopom Vipavski Križ. Promet bo tam ves čas potekal po hitri cesti, na posameznih odsekih po enem prometnem pasu v vsako smer. Tudi na tem delu hitre ceste bo promet dovoljen za vse skupine vozil.

Promet čez Rebernice bo tako zdaj spet potekal bolj tekoče, potem ko so na tem odseku z vmesnimi prekinitvami od marca lani veljale prometne omejitve in preusmeritve na regionalne ceste, kar je oteževalo tudi življenje lokalnega prebivalstva. Med prvo popolno zaporo odseka, v smeri proti Italiji, je zaradi preusmeritve tovornega prometa v tranzitu na mejni prehod Fernetiči prišlo do velike gneče in zastojev, na Darsu pa so po glasnih protestih avtoprevoznikov prometni režim prilagodili.

Projekt obnove odseka vipavske hitre ceste je sicer med drugim vključeval obnovo vozišča, sanacijo viaduktov in gradnjo protivetrne zaščite.

Pogodbena vrednost vseh del na odseku Razdrto-Vipava in naprej proti Ajdovščini je nekaj manj kot 63 milijonov evrov brez davka oz. okoli 77 milijonov evrov z davkom.