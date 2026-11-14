Čez Rebernice v nedeljo popolna zapora, nato znova tekoče v obe smeri

V času predvidene popolne zapore na odseku hitre ceste čez Rebernice bo obvoz urejen po regionalni cesti Razdrto–Vipava prek priključkov Razdrto in Vipava. V času zapore bosta na razcepu Nanos zaprta tudi oba kraka s primorske avtoceste proti Novi Gorici (iz smeri Kopra in Ljubljane), na priključku Vipava pa bo zaprt uvoz na hitro cesto v smeri proti Razdrtemu.

Predvidoma od ponedeljka pa bo potem promet čez Rebernice znova stekel v obe smeri, in sicer za vse skupine vozil. Obnovitvena dela se bodo nadaljevala predvsem na ravninskem delu hitre ceste, med Vipavo, Ajdovščino in pokritim vkopom Vipavski Križ. Promet bo ves čas potekal po hitri cesti, na posameznih odsekih po enem prometnem pasu v vsako smer. Tudi na tem delu hitre ceste bo promet dovoljen za vse skupine vozil, so še navedli na Darsu.

Promet čez Rebernice bo torej od ponedeljka znova tekel bolj tekoče, potem ko so na tem odseku več mesecev veljale prometne omejitve in preusmeritve na regionalne ceste.

Projekt obnove odseka vipavske hitre ceste je sicer vključeval obnovo vozišča, sanacijo viaduktov in gradnjo protivetrne zaščite.

Obnova se izvaja v dveh sklopih, skupna vrednost pa je 63 milijonov evrov brez DDV.