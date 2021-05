Čez Slovenijo neurja z močnejšimi nalivi, na Ptujskem klestila toča

Slovenijo je popoldne od zahoda prešlo več pasov nevihtnih oblakov, ki so s seboj prinašali tudi večje količine padavin. Posamezne kraje, predvsem v vzhodni polovici države, so zajeli močnejši nalivi.

Iz Markovcev tako poročajo o poplavah ob vodotoku. Uprava RS za zaščito in reševanje (URSZR) na spletu navaja, da so se danes ob 10.45 sprožile sirene za javno alarmiranje zaradi preverjanja stanja dovodnega kanala v Hidroelektrarni Formin. Zaradi tega bodo izvedli tudi dve izredni zaustavitvi elektrarne. Zaradi razmeroma visoke hidrologije bo v tem času pretok struge pod jezom v Markovcih narasel do približno 500 kubičnih metrov na sekundo, kar bi lahko posledično vplivalo na poplave stare struge reke Drave, opozarjajo.

V Novem mestu pa so poplavljale meteorne vode. Ob 13.45 je na Mirnopeški cesti v Novem mestu meteorna voda poplavila bencinsko črpalko. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so odmašili meteorne jaške in prečrpali vodo na bližnji travnik.