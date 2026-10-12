Čez Slovenijo pas padavin, na Kredarici zapadel sneg

Kot je razvidno iz podatkov na spletni strani Arsa, so nekaj snega, 5 centimetrov, zabeležili tudi na Kaninu.

Padavine bodo sicer od severa dopoldne postopno ponehale, najpozneje na jugovzhodu. Čez dan se bo jasnilo. Na Primorskem bo pihala zmerna burja, v notranjosti pa prehodno severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16 stopinj, ob morju do 20.

V torek bo večinoma jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne od 14 do 17, na Primorskem ob šibki burji okoli 20 stopinj Celzija.

V sredo in četrtek bo po napovedih Arsa prevladovalo umirjeno jesensko vreme. Predvsem v severnih krajih bo občasno več oblačnosti, drugod pa bo večinoma sončno.