Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Čez Slovenijo pas padavin, na Kredarici zapadel sneg

Ljubljana, 12. 10. 2026 09.24 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
M.S.
Sneg na Kredarici

Ponedeljek se je v večjem delu države začel s padavinami, na Kredarici je snežilo. Po podatkih Agencije za okolje je zapadlo 10 centimetrov snega.

Kot je razvidno iz podatkov na spletni strani Arsa, so nekaj snega, 5 centimetrov, zabeležili tudi na Kaninu.

Padavine bodo sicer od severa dopoldne postopno ponehale, najpozneje na jugovzhodu. Čez dan se bo jasnilo. Na Primorskem bo pihala zmerna burja, v notranjosti pa prehodno severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16 stopinj, ob morju do 20.

V torek bo večinoma jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne od 14 do 17, na Primorskem ob šibki burji okoli 20 stopinj Celzija.

V sredo in četrtek bo po napovedih Arsa prevladovalo umirjeno jesensko vreme. Predvsem v severnih krajih bo občasno več oblačnosti, drugod pa bo večinoma sončno.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
sneg kredarica vreme vremenska napoved

Ena najvišjih volilnih udeležb: kje so glasovali proti in kje za?

24ur.com Hladna fronta prinesla prvi sneg: na Blokah zapadlo 21 centimetrov
24ur.com Snežinke pobelile nekatere dele države, v višjih legah do 20 centimetrov snega
24ur.com Ponekod na jugu države zapadlo nekaj centimetrov snega
24ur.com Meja sneženja se niža, nekatere kraje pobelile snežinke
24ur.com Zimska pravljica na Golteh, ponekod več kot 25 centimetrov snega
Caszazemljo Nekoč nasulo tudi meter snega, zdaj nas iz tira vrže že tanka snežna odeja
24ur.com ANIMACIJA: Snežinke bodo zaplesale skoraj povsod, po nižinah do 15 centimetrov snega
Priporoča
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Gašper15
12. 10. 2026 10.31
Kmalu gremo smučati.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Kratko fantovsko ime, ki v Sloveniji ostaja prava redkost
Ko stari starši pred otrokom kritizirajo njegovo mamo ali očeta
Ko stari starši pred otrokom kritizirajo njegovo mamo ali očeta
Se ponoči zbujate z otrplimi rokami? To je v nosečnosti zelo pogosto
Se ponoči zbujate z otrplimi rokami? To je v nosečnosti zelo pogosto
Obtožila varuško, da je spala z njenim možem, nato pa je sledil preobrat, ki ga ni pričakovala
Obtožila varuško, da je spala z njenim možem, nato pa je sledil preobrat, ki ga ni pričakovala
zadovoljna
Portal
Nina Pečar sporočila, da se z Boštjanom Romihom razhajata
Nekoč je bila videti drugače, zdaj o njej govori ves splet
Nekoč je bila videti drugače, zdaj o njej govori ves splet
To je plašč, ki ga bomo to jesen videvali povsod
To je plašč, ki ga bomo to jesen videvali povsod
To je najpogostejša napaka pri opremljanju doma
To je najpogostejša napaka pri opremljanju doma
vizita
Portal
Vnetje ledvic se lahko začne neopazno: simptomi, ki jih ne gre spregledati
Ali je postana voda varna za pitje?
Ali je postana voda varna za pitje?
Kar počnete vsak dan, lahko vpliva na trdnost vaših kosti
Kar počnete vsak dan, lahko vpliva na trdnost vaših kosti
Zakaj v svojem življenju potrebujemo starejše in mlajše prijatelje
Zakaj v svojem življenju potrebujemo starejše in mlajše prijatelje
cekin
Portal
Mislili so, da je zlorabil bolniško. Delodajalca je razplet drago stal
Otroci naloge rešijo hitreje kot kadarkoli prej. To ni nujno dobra novica
Otroci naloge rešijo hitreje kot kadarkoli prej. To ni nujno dobra novica
Ministrstvo za kulturo z razpisom za štipendije za usposabljanje v tujini
Ministrstvo za kulturo z razpisom za štipendije za usposabljanje v tujini
Kar je povedal o svojem delu, je presenetilo številne Slovence
Kar je povedal o svojem delu, je presenetilo številne Slovence
moskisvet
Portal
Ujet v kovinski valj, a živ: naprava, ki je nekoč dihala namesto človeka
Po veliki potrebi na toaletnem papirju ni nobenih sledi: kaj to pomeni?
Po veliki potrebi na toaletnem papirju ni nobenih sledi: kaj to pomeni?
Na videz nedolžna pijača, v resnici "tekoča smrt": zdravnik opozarja, naj se ji izogibamo
Na videz nedolžna pijača, v resnici "tekoča smrt": zdravnik opozarja, naj se ji izogibamo
Zakaj se turisti z obiska te popularne destinacije vrnejo razočarani?
Zakaj se turisti z obiska te popularne destinacije vrnejo razočarani?
dominvrt
Portal
Imate dalije? Pred zimo ne pozabite na ta preprost opravek
Mnogi šele zdaj ugotavljajo, čemu služi ta plastični del v pralnem stroju
Mnogi šele zdaj ugotavljajo, čemu služi ta plastični del v pralnem stroju
To palmo bi morali poznati: lepa, nezahtevna in varna za pse in mačke
To palmo bi morali poznati: lepa, nezahtevna in varna za pse in mačke
Posnetki skritega življenja kočevskih gozdov: medveda spremljajo številni mogočni sosedje
Posnetki skritega življenja kočevskih gozdov: medveda spremljajo številni mogočni sosedje
okusno
Portal
Če imate doma listnato testo in jabolka, pripravite to hrustljavo jesensko pecivo
Hitro jesensko kosilo iz pečice, ki ga boste pripravljali celo sezono
Hitro jesensko kosilo iz pečice, ki ga boste pripravljali celo sezono
Bučnih semen ne zavrzite: spremenite jih v hrustljav prigrizek
Bučnih semen ne zavrzite: spremenite jih v hrustljav prigrizek
Pozabite na navaden pečen krompir: tako do hrustljave skorjice pridete brez cvrtja
Pozabite na navaden pečen krompir: tako do hrustljave skorjice pridete brez cvrtja
voyo
Portal
Vrni se k meni
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Bombaškoljka
Bombaškoljka
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2009