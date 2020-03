Čez Slovenijo pospremili 276 tovornih vozil in dva avtobusa

Do sedmih zjutraj so izvedli osem konvojev, in sicer tri v smeri Madžarske in pet v smeri Hrvaške.

Po uspešno izpeljanem prvem konvoju - spremljanem potovanju tovornih vozil iz Italije na Hrvaško - so se prizadevanja za sprostitev čakajočih tovornih vozil pred kontrolnima točkama Vrtojba in Fernetiči na meji z Italijo nadaljevala tudi ponoči. Do sedmih zjutraj so izvedli osem konvojev, in sicer tri v smeri Madžarske in pet v smeri Hrvaške.

Skupno so do sedaj vrnitev v matične države na ta način omogočili 276 tovornim vozilom in dvema avtobusoma. 204 tovorna vozila in dva avtobusa so iz Slovenije izstopili na Hrvaško, 72 tovornih vozil pa na Madžarsko.

Podlaga za vrnitev v konvojih je bila po navedbah zunanjega ministrstva diplomatska akcija Slovenije, s katero je pridobila soglasja držav za skupen projekt sodelovanja, da bi zagotovili nadzorovan prehod potnikov in tovornih vozil, ki so zaradi ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa obtičala na ozemlju Slovenije in pred mejo z Italijo.

Prizadevanja operativnega štaba policije pri koordinaciji izvedbe konvojev sta si v soboto ogledala tudi novi minister za notranje zadeve Aleš Hojs in v. d. generalnega direktorja policije Anton Travner.

Kot so dodali na PU Maribor, so se z uspešno izvedbo konvojev skrajšale tudi čakalne dobe na mejnih prehodih s Hrvaško. Trenutno na območju Policijske uprave Maribor ni več daljših čakalnih dob za izstop na Hrvaško.

Po podatkih prometno-informacijskega centra tovorna vozila za izstop iz države na mejnem prehodu Obrežje čakajo dve uri. Vstop na Hrvaško je potnikom iz držav, kjer je razširjen koronavirus, dovoljen le ob upoštevanju 14-dnevne karantene.