Čez Slovenijo želeli pretihotapiti več deset ptic za črni trg

Tihotapljenje ptic pevk je v Evropi resen naravovarstveni problem. Gre za dobro organizirano obliko kriminala, ki se usmerja predvsem v jugovzhodno in srednjo Evropo. Tihotapci na črnem trgu ponujajo tudi mrtve živali, ki so namenjene prehrani. DOPPS in carinska mobilna enota Finančne uprave Ljubljana sta v oktobru na območju Slovenije obravnavala dva primera nezakonitega transporta ptic čez Slovenijo. Slovenija tako še vedno ostaja pomembna tranzitna država za tihotapce ptic, ugotavljata omenjeni instituciji.

Kot so pojasnili, se je v oktobru 2021 del ekipe projekta 'Proti nezakonitemu ubijanju ptic na jadranski selitveni poti' skupaj s prostovoljci pridružil carinski mobilni enoti Finančne uprave Ljubljana pri carinskem nadzoru v sklopu mednarodne akcije nadzora tihotapljenja ptic čez državne meje. V skupno petih terenskih dneh so opravili prek 500 pregledov osebnih in tovornih vozil.

icon-expand Zasežene ptice FOTO: Maks Sešler

Že prvi delovni vikend je prinesel rezultat. Pri dveh pregledanih vozilih se je izkazalo, da italijanski državljani v Italijo nezakonito prevažajo več osebkov zavarovanih vrst ptic. "Pri italijanskem vozniku kombija so uslužbenci carinske mobilne enote odkrili vrečko, v kateri je bilo šest zamrznjenih osebkov sloke (Scolopax rusticola). Kot je navedel voznik, je ptice prejel kot darilo pri nakupu psa. Ptice so bile ulovljene na Hrvaškem," so povedali predstavniki DOPPS-a. V hladilnem kovčku prevažali prepelice, goloba, mlakarice, fazane, kreheljca, raco in meso divje svinje Nadalje so opisali, da so med nadzorom ustavili tudi dve v koloni vozeči vozili. Izkazalo se je, da gre za skupino italijanskih lovcev, ki se je vračala z lovnega vikenda na Hrvaškem. Pregled vozila in predmetov je razkril, da je v hladilnem kovčku več osebkov prepelic (Coturnix coturnix) in golob duplar (Columba oenas), pa tudi več kosov mesa divje svinje (Sus scrofa) in vsaj deset osebkov mlakarice (Anas platyrhynchos). Pregled drugega vozila je pokazal, da je v priklopni prikolici za prevoz psov več deset osebkov mlakarice, vsaj štirje fazani (Phasianus colchicus), dva kreheljca (Anas crecca) in en osebek vrste dolgorepa raca (Anas acuta).

icon-expand Carinska enota Finančne policije je postopek predala Policiji, ki je o dejanju nezakonitega transporta zavarovanih vrst ptic obvestila tudi pristojno državno tožilstvo. Postopek je še v teku. FOTO: Tjaša Zagoršek