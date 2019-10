Čez travnike, gozdove in vasi okoli Triglava

Medtem ko tuji mediji že nekaj časa pišejo, opevajo in čakajo, da zaživi nova slovenska pohodniška pot okoli Julijskih Alp – Juliana Trail, je ta zdaj uradno ugledala luč sveta. Gre za 270 kilometrov dolgo pot, ki obkroži Triglav, a nanj ne stopi. Bistvo Juliane Trail je, da razkrije manj obljudene kotičke in pripomore k razbremenitvi krajev, ki jih turizem preveč duši.

FOTO: Mitja Sodja

Včeraj so s pohodom od Loga pod Mangartom do Bovca uradno odprli novo krožno pohodniško pot okrog Triglava in Julijskih Alp, ki poteka v smeri urinega kazalca in je razdeljena na 16 etap. Zasnovane so tako, da je v krajih začetka oziroma konca etap mogoče prenočiti, se okrepčati ali kupiti hrano in pijačo.

Juliana Trail je skupen plod dela desetih gorenjskih in posoških občin, združenih v Skupnost Julijske Alpe, ki skuša pripovedovati zgodbo s preddverja julijskih vršacev in razkriti nekoliko drugačen pogled na Triglavski narodni park. Njena glavna značilnost je, da vodi skozi naselja, kjer pohodniki lahko navežejo stik z domačini in pristno doživijo utrip v kraju. "Ta pristop je povezan z upravljavskim načrtom Triglavskega narodnega parka, ki naj bi usmerjal obisk ljudi v manj prepoznavne točke, kar bo vplivalo na dvig lokalne ekonomije. Kajti ko bodo pohodniki hodili skozi vasi, bodo domačini lahko kaj prodali," nam je eno od idej predstavil koordinator Skupnosti Julijske AlpeKlemen Langus.

Juliana Trail ponuja doživeto spoznavanje preddverja Julijskih Alp, vodi pod visokimi gorami in vanje le vabi. FOTO: Janko Humar

Krožna pot na novo vzpostavlja odnos do Triglava, simbola slovenstva, saj je ves čas v središču pozornosti, meni Langus. "Ves čas ga opazujemo, ko pa smo pripravljen – fizično, psihično in duhovno, se podamo tja gori. In to je povezano s seljenjem obiska in posledično razbremenitvijo glavnih naravnih znamenitosti v Triglavskem narodnem parku. Kar dejansko je težava. V hribih je veliko ljudi, posebej v poletnem času. Vsi hodijo samo na Triglav. Vsi si želijo videti samo Triglavska jezera, dolino Vrata, vsi bi se samo kopali v jezerih … Ampak če želimo obdržati kvaliteto življenja za lokalno prebivalstvo in obiskovalce, moramo ukrepati," je poudaril. Morda bi ta pot v prihodnosti lahko vplivala tudi na demografijo in spodbudila koga, da bi se preselil v manj naseljen kraj, kar bi pomagalo ohranjati kulturno krajino, je še en možen smisel Juliane Trail izpostavil Langus. Problem namreč je, da se višje ležeče vasi ali tiste, ki so bolj oddaljene od večjih krajev, praznijo – mladi odhajajo v mesta. Pod vedno večjim vprašajem je zato tudi kmetijska dejavnost.

Juliana Trail

Juliana zaokroži od Kranjske Gore do Rateč Pot se uradno – ni pa nujno – začne v Kranjski Gori in nadaljuje proti Radovljici ter mimo Pokljuke zavije do Bohinja. Nato pripelje v Baško grapo, se spusti do Mosta na Soči in prek Tolmina, Kobarida in Bovca do Loga pod Mangartom. Na slovenski strani se konča na Predelu, a zaokroži in čez Trbiž pripeljali nazaj v Rateče in Kranjsko Goro. Od štiri do pet ur za eno etapo Pot je razdeljena na 16 etap. Vsaka je povprečno dolga 17,5 kilometra, kar pomeni, da jo lahko v zmernem tempu prehodimo v štirih ali petih urah. Čeprav je pot raznolika, ni pretirano zahtevna, saj so etape večinoma ravninske. Vsaj polovica jih je zato primernih za družine, je zatrdil Langus. Po zahtevnosti izstopa samo vzpon od Bleda do Pokljuke.

Markacija poti Juliana Trail

Pot je zasnovana tako, da se pohodniki lahko za določene odseke odločijo tudi za javni promet. Izhodišče vsake etape je v kraju, kjer je na voljo avtobusni ali železniški promet, s čimer se pot lahko tudi skrajša. Juliana je sicer označena pot, ima svoj logotip, aplikacijo in je tudi digitalizirana. Čez en mesec in pol bo izšel tudi vodnik, je zatrdil Langus. Ne bo pa pot opremljena z žigi, kot je to na primer značilno za Slovensko planinsko pot.

Na pohodniški poti Juliana Trail spoznavamo kraje in ljudi ob vznožju gora, ves čas nas spremljajo tudi pogledi na Alpe. FOTO: Mitja Sodja

Tuji novinarji na pohodu v Slovenijo Nov turistični biser, ki povezuje deset občin na območju Julijskih Alp (občine Kranjska Gora, Žirovnica, Jesenice, Radovljica, Bled, Gorje, Bohinj, Tolmin, Kobarid in Bovec), so že pred časom odkrili tudi tuji mediji in raziskovalci lepot našega sveta. O Juliani so se tako na primer razpisali v turističnem vodniku Lonely Planet in časniku The Guardian, kjer so jo že lansko leto uvrstili na vroč seznam 'Kam iti na počitnice v letu 2019'.

Novo pot že leto dni kujejo v zvezde tudi tuji mediji. FOTO: Mitja Sodja