Čez tri dni se ukinja dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Kaj to prinaša?

Novi obvezni zdravstveni prispevek nas bo po novem stal 35 evrov, prvi mesec, za katerega ga je treba plačati, pa je januar 2024. Plačilo se izvede februarja za nazaj. Zavezanci za plačilo novega obveznega zdravstvenega prispevka so praviloma vsi, ki so bili do zdaj zavezani tudi sklenitvi prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Po ocenah ZZZS gre za približno milijon 646.000 zavezancev.

Novi zdravstveni prispevek bo za skoraj vse zavarovance pobirala oziroma odtegovala Finančna uprava Fursa, vse zbrano pa bo nakazano nato ZZZS-ju. Za vse zaposlene bo novi zdravstveni prispevek obračunal, odtegnil in plačal že njegov glavni delodajalec – prvič pri izplačilu plače za januar 2024, ki bo ustrezni obrazec predložil Fursu najpozneje na dan izplačila plače.

Za upokojence bo prispevek obračunal Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) ter ga odtegnil od mesečne pokojnine in nakazal finančni upravi. Prvič bo to odvedeno pri obračunu pokojnine za januar 2024.

Za brezposelne, ki prejemajo nadomestilo za brezposelnost, bo prispevek odvedel zavod za zaposlovanje, in sicer Fursu. Brezposelni, ki ne prejemajo nadomestila za brezposelnost in so si do zdaj sami plačevali dodatno zdravstveno zavarovanje, bodo sami plačevali novi prispevek. V primeru, da prejemajo denarno socialno pomoč, bo zanje prispevek plačan iz proračuna.

Sicer pa na ZZZS-ju opozarjajo vse, da za plačilo novega zdravstvenega prispevka, ki nadomešča dopolnilno zavarovanje, pri zavarovalnicah ni treba sklepati nobenega dodatna zavarovanja. "Z ukinitvijo dopolnilnega oziroma prostovoljnega zavarovanja, ki bo ugasnilo z 31. 12. letošnjega leta, bodo vse pravice ohranjene v enakem obsegu," je dejala direktorica ZZZS-ja Tatjana Mlakar.