Čez tri mesece bomo volili, komu kaže najbolje?

Raziskava, ki jo je za Televizijo Slovenija pripravila Mediana, navaja, da je podpora upadla koalicijski SD. Novembra je stranka uživala 6,1-odstotno podporo, tokrat pa jo podpira 5,7 odstotka vprašanih.

"Načeloma so edine resnične meritve volitve. Do takrat je vse odprto in do takrat se bomo vsi, verjamem tako koalicija kot nekatere nove stranke, ki si želijo v parlament borile po najboljših močeh. Na koncu pa verjamem, da bo zmagala tista opcija, ki je za Slovenijo najboljša," je dejal predsednik vlade Robert Golob.

Podpora je nekoliko padla tudi najmanjši parlamentarni stranki NSi, ki trenutno dosega 4,4 odstotka. Stranka je pred dobrim mesecem podpisala ločeni izjavi o začetku pogovorov o morebitnem sodelovanju na prihajajočih volitvah s Slovensko ljudsko stranko, ki ji anketa pripisuje 1,2 odstotka podpore, ter s Fokusom Marka Lotriča, ki ga podpira manj kot odstotek vprašanih.

Nad parlamentarni prag se je uvrstila tudi zunajparlamentarna stranka Resnica, ki bi jo podprlo 4,2 odstotka anketiranih.

Pod parlamentarnim pragom pa sta s skupno listo Levica in Vesna. Trenutno bi ju izbralo 3,7 odstotka vprašanih, kar je nekoliko manj, kot je novembra v anketi dosegla Levica sama.

"V Levici verjamemo, da bomo svoj svoj glas okrepili, da bo tudi to prepoznali državljani in državljanke, tako glede na to, kar imamo za pokazati in tisto, kar si želimo še uresničiti. In to je solidarna, zelena prihodnost, ki je lahko utemeljena na pravicah, na dostojanstvu in na spoštovanju. In zaradi tega verjamemo, da bomo dobili močno podporo. Vsekakor večjo, kot nam kažejo raziskave," je dejala ministrica za kulturo Asta Vrečko.

Sledijo Logarjevi Demokrati s 3,5 odstotka in pred kratkim ustanovljena stranka Mi, socialisti!, ki jo vodi Miha Kordiš in jo podpira 3 odstotke vprašanih.

"Z velikim veseljem ugotavljamo socialisti, da ljudje prepoznavajo naše delo, prepoznavajo tudi življenjsko potrebo po temu, da se ne delimo več samo na osi Janša, anti Janša, ampak da se pogovarjamo o konkretni vsebini," je dejal Miha Kordiš.

Za Kordišem sledijo Pirati z 2,5% za njimi pa stranka Prerod. Njen vodja, Vladimir Prebilič je predsednike šestih levosredinskih strank nedavno povabil na pogovore o sodelovanju pred prihajajočimi parlamentarnimi volitvami. Tako imenovana politična kava bi se morala zgoditi danes.

"Žal je večino političnih strank vabilo zavrnila. Tisti, ki pa so izrazili pripravljenost za pogovor pa se bomo dobili potem individualno," je rekel Prebilič. "Z današnjim dnem se tekma šele začenja. Predstavljajte si, da bi se dve ekipi dobili na začetku košarakške tekme pa bi že vedeli, kdo je zmagovalec," je dodal.

Na dnu lestvice pa je Slovenska nacionalna stranka in že omenjena Slovenska ljudska stranka. Preostalih sedem strank v raziskavi je doseglo manj kot odstotek podpore. Neodločenih je sicer 15,9 odstotkov vprašanih, 6,3 odstotka pa jih ne bi volilo nobene od navedenih strank.