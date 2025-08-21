Svetli način
Slovenija

Cezar na sodišču

Ljubljana, 21. 08. 2025 09.24 | Posodobljeno pred 5 minutami

Dino Muzaferović - Cezar se je pojavil na ljubljanskem okrožnem sodišču, kjer potekajo predobravnavni naroki za domnevno vpletene v umor Satka Zovka, novembra 2024 v Ljubljani in preprodajo drog.

V torek je bilo Gospodarsko razstavišče pod strogim nadzorom policije. Zamaskirani policisti specialne enote, kolona policijskih vozil, na nebu je krožil helikopter.

Tožilstvo v obtožnici na 140 straneh šestim osumljencem med drugim očita, da so Satka Zovka umorili na grozovit način znotraj hudodelske združbe. Na čelu te naj bi bil, trdi tožilstvo, Dino Muzaferović Cezar. Varnost v okolici ljubljanskega okrožnega sodišča je že več dni poostrena. 

 Med obtoženimi, krivde nista priznala Jaka Bergant in Roland Cretu, ki sta se pred sodiščem pojavila v torek.

Konec novembra lani se je zgodila mafijska likvidacija pri Brdu v Ljubljani. V ozadju atentata na Zovka pa naj bi bili domnevno osebni spori med člani zloglasnega kavaškega in škaljarskega klana. Glavni organizator umora naj bi bil Muzaferović. Ta naj bi soobtoženemu naročil, naj poskrbi za stanovanje, vozilo in orožje. Še dva pa naj bi bila zadolžena za sledenje Zovku.

Mafijski obračuni med člani kavaškega in škaljarskega klana se medtem nadaljujejo tudi zunaj Evrope. V začetku meseca so v Boliviji našli umorjene tri osebe, med njimi hrvaškega državljana, ki se je znašel tudi v obtožnici zoper domnevne člane slovenske celice kavaškega klana.

dino muzaferović cezar sodišče
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Deathstar
21. 08. 2025 09.48
To ni za v rest.... to je za pred zid pa šnelfajerca naj zapoje...
ODGOVORI
0 0
ho?emVšolo
21. 08. 2025 09.47
Joj kako je shujšal. Prav posušil se je.
ODGOVORI
0 0
