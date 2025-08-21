Cezar na sodišču

V torek je bilo Gospodarsko razstavišče pod strogim nadzorom policije. Zamaskirani policisti specialne enote, kolona policijskih vozil, na nebu je krožil helikopter.

Tožilstvo v obtožnici na 140 straneh šestim osumljencem med drugim očita, da so Satka Zovka umorili na grozovit način znotraj hudodelske združbe. Na čelu te naj bi bil, trdi tožilstvo, Dino Muzaferović Cezar. Varnost v okolici ljubljanskega okrožnega sodišča je že več dni poostrena.

Med obtoženimi, krivde nista priznala Jaka Bergant in Roland Cretu, ki sta se pred sodiščem pojavila v torek.

Konec novembra lani se je zgodila mafijska likvidacija pri Brdu v Ljubljani. V ozadju atentata na Zovka pa naj bi bili domnevno osebni spori med člani zloglasnega kavaškega in škaljarskega klana. Glavni organizator umora naj bi bil Muzaferović. Ta naj bi soobtoženemu naročil, naj poskrbi za stanovanje, vozilo in orožje. Še dva pa naj bi bila zadolžena za sledenje Zovku.

Mafijski obračuni med člani kavaškega in škaljarskega klana se medtem nadaljujejo tudi zunaj Evrope. V začetku meseca so v Boliviji našli umorjene tri osebe, med njimi hrvaškega državljana, ki se je znašel tudi v obtožnici zoper domnevne člane slovenske celice kavaškega klana.