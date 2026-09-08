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Slovenija

Cezar naj bi kriminalno združbo vodil kar iz pripora: orožje za kokain

Ljubljana, 08. 09. 2026 11.23 pred 1 uro 1 min branja 10

Avtor:
STA L.M.
Dino Muzaferović Cezar

Specializirano državno tožilstvo je na ljubljansko okrožno sodišče vložilo zahtevo za preiskavo zoper devet ljudi, ki jih sumi sodelovanja v mednarodni hudodelski združbi, povezani s trgovino z orožjem in prepovedanimi drogami. Najpomembnejšo vlogo naj bi imel Dino Muzaferović - Cezar, ki naj bi kriminalno dejavnost vodil iz pripora, poroča Večer.

Združba naj bi delovala v Sloveniji, Bosni in Hercegovini ter drugod v EU. Orožje naj bi bili iz BiH tihotapili v Slovenijo, del poslov pa naj bi bili poravnali s kokainom, ki je potoval v nasprotni smeri.

Najpomembnejšo vlogo naj bi bila imela Dino Muzaferović - Cezar in Dejan Torić. Vsak naj bi bil imel svojo kriminalno združbo, ki naj bi med seboj tesno sodelovali. Muzaferović, ki ima slovensko državljanstvo, naj bi kriminalno dejavnost vodil kar iz pripora, kjer je od decembra 2024 zaradi suma umora Satka Zovka. Kljub temu pa naj bi prek kriptiranih aplikacij ohranjal stik z ljudmi na prostosti, jim dajal navodila in spremljal posle, poroča časnik.

Pripor (slika je simbolična)
Pripor (slika je simbolična)
FOTO: Shutterstock

Bosanski državljan Torić pa je slovenskim organom pregona nedosegljiv, bil naj bi bil v BiH.

Tožilstvo združbi očita nedovoljeno proizvodnjo in promet orožja oziroma eksploziva ter neupravičeno proizvodnjo in promet s prepovedanimi drogami. Po trditvah preiskovalcev naj bi Torić naročal orožje in zagotavljal kokain kot plačilo, Muzaferović pa organiziral dobavo orožja in prevoze droge. Med seboj naj bi komunicirali prek kriptiranih aplikacij na mobilnih telefonih, drogo in orožje pa hranili na različnih lokacijah, še piše Večer.

Dino Muzaferović trgovina z orožjem preprodaja drog kriminalna združba

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KOMENTARJI10

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Apostol1
08. 09. 2026 12.36
Stevanovićev prijatelj.
Odgovori
0 0
jutri_pa_res
08. 09. 2026 12.36
Pri nas lahko imajo priporniki in zaporniki telefone? Ali pa naši pazniki (pardon, pravosodni policisti) niso sposobni niti preiskati celice in vsega tega pobrati?
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0 0
berger 2
08. 09. 2026 12.35
Kako lahko vodi kriminalno dejavnost iz ZAPORA ??? A ni prepovedano zapornik, da imajo v celici mobitel, ali še kakšne druge naprave.. Očitno pazniki ( načrtno ??) gledajo v stran
Odgovori
0 0
Eksiflajs96
08. 09. 2026 12.27
V ameriki dosmrtna pr nas pa all inclusive dobis pa se posel opravljas dalje... se na boljsem si, hrane pa najema ne placujes...
Odgovori
0 0
windskiper
08. 09. 2026 12.24
Kdo je podpisal, da lahko dobi državljanstvo? Kdo bo to preiskal, ker je sum na koruptivno dejanje...pa da en kup obljub o neki borbi proti kriminalu, pa nič od nič...najprej zvišat kazni, dilercek 10 let brez možnosti pogojnega izpusta, član organizirabega kriminala pa minimalno 15 let, državni uradniki zaloteni pri korupciji 10 let...pa bomo spucal tole drzavo in sprostil mesta v zaporih, ker nobeden nebo razkiral za nekaj tisoč evrckov sedet 10 al 15 let
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+2
2 0
chubba
08. 09. 2026 12.14
Brez veze, čez leto dni so tako vsi zunaj, ker so vsi dokazi nezakoniti. Takšno zakonodajo imamo ne moreš jim nič pa če si zraven gledal.
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+8
8 0
Kumul
08. 09. 2026 12.09
V čem je specializirano to tožilstvo?
Odgovori
+4
5 1
manga
08. 09. 2026 12.02
Zdaj ko je vse znano je treba pripeljati sodnika iz San Salvadorja da izreče kazen.
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+11
11 0
rogla
08. 09. 2026 11.54
Je morda kakšna povezava s trenutno vlado (orožje, mamila)?
Odgovori
-3
5 8
FETS LUCK
08. 09. 2026 11.40
Pri nas ni zaporov, pri nas imamo hotele za kriminalce. Zato se take reči tudi lahko dogajajo.
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+15
16 1
bibaleze
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