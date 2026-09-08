Cezar naj bi kriminalno združbo vodil kar iz pripora: orožje za kokain

Združba naj bi delovala v Sloveniji, Bosni in Hercegovini ter drugod v EU. Orožje naj bi bili iz BiH tihotapili v Slovenijo, del poslov pa naj bi bili poravnali s kokainom, ki je potoval v nasprotni smeri.

Najpomembnejšo vlogo naj bi bila imela Dino Muzaferović - Cezar in Dejan Torić. Vsak naj bi bil imel svojo kriminalno združbo, ki naj bi med seboj tesno sodelovali. Muzaferović, ki ima slovensko državljanstvo, naj bi kriminalno dejavnost vodil kar iz pripora, kjer je od decembra 2024 zaradi suma umora Satka Zovka. Kljub temu pa naj bi prek kriptiranih aplikacij ohranjal stik z ljudmi na prostosti, jim dajal navodila in spremljal posle, poroča časnik.