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Slovenija

Cezar zaradi napak tožilstva na robu svobode?

Ljubljana, 07. 06. 2026 17.43 pred 57 minutami 1 min branja 39

Avtor:
N.V.
Dino Muzaferović na sodišču

Je sojenje domnevnim morilcem Satka Zovka ogroženo zaradi administrativnih napak? Bi lahko domnevni vodja kriminalne združbe in domnevni naročnik likvidacije Dino Muzaferović - Cezar celo odkorakal na prostost? Ljubljanski sodnik naj bi po poročanju Dnevnika iz sodnega spisa izločil številne ključne dokaze proti domnevnim Zovkovim krvnikom. Po naših podatkih je sicer Muzaferović še vedno v priporu, odločitev pa ostaja na višjem sodišču.

Kot je prvi poročal Dnevnik, je ljubljanski sodnik Gorazd Fabjančič ugodil obrambi, ki je opozarjala, da so policisti na podlagi odredbe za tajno opazovanje sledili napačni osebi, prav to pa jih je pripeljalo do Dina Muzaferovića - Cezarja, ki naj bi bil naročnik in glavni organizator mafijske likvidacije Satka Zovka.

Dino Muzaferović na sodišču
Dino Muzaferović na sodišču
FOTO: Aljoša Kravanja

Več o tem v oddaji 24UR ob 18.55.

Odvetnik Muzaferovića Miloš Zarić je trdil, da je slovenska policija že od samega začetka vedela, da soobtoženi Jaka Bergant ni bil tisti, ki je pod Zovkov avtomobil namestil sledilno napravo. Kljub temu naj bi policisti po njegovih navedbah vedeli, da jih bo prav Bergant pripeljal do Muzaferovića.

Na očitke obrambe se je na predobravnavnem naroku lani poleti odzvala tožilka Špela Brezigar, ki je poudarila, da je policija ravnala zakonito. Po njenem prepričanju je bila tudi odredba za tajno opazovanje, na podlagi katere so policisti prišli do Berganta, ustrezno utemeljena.

Na tožilstvu so že napovedali pritožbo.

Preberi še Sodišče delno izločilo ključne dokaze v primeru umora Satka Zovka

Spomnimo

Zovkovo truplo so 29. novembra 2024 našli v avtomobilu na Brdu v Ljubljani, ko naj bi se vračal iz tamkajšnje igralnice. Bil je skesana priča v preiskavi proti članom hudodelske združbe, znane kot škaljarski klan. Šest dni po umoru so v ljubljanskih Črnučah zaradi suma prijeli prve tri osumljence.

satko zovko dino muzaferović obramba dokazi

Ko se srce ustavi: kdo pride dovolj hitro?

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KOMENTARJI39

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Lenart Čaubi
07. 06. 2026 18.40
Ja poznano Špela Brezigar delala pod mentorstvom Žgajnerjeve vse jasno.
Odgovori
0 0
Ivan Matija Maček
07. 06. 2026 18.39
Samo nova vlada je morala priti na oblast, pa se že pomilosti kriminalce 💪💪💪 Cestitke Janša
Odgovori
0 0
marre
07. 06. 2026 18.36
Upam, da bo nova vlada sprejela nove zakone, ker tole je pa ze burleska... Vsak malo bolj odmeven primer se v tej drzavi konca z izlocitvijo dokazov, samo v nasi banana republiki imajo lahko neizpodbitne dokaze , katere potem ne upostevajo..
Odgovori
+2
2 0
3tmb
07. 06. 2026 18.34
Kaj ni bil tu nekaj Hojs vpleten???
Odgovori
+0
1 1
JackRussell
07. 06. 2026 18.36
On se samo šverca čez mejo brez dovolilnice.
Odgovori
0 0
deratizacija
07. 06. 2026 18.33
Ali so tako nesposobni ali pa so klonili pod pritiskom kriminalcev. Vse skupaj zelo žalostno!
Odgovori
+2
2 0
Borec21
07. 06. 2026 18.32
Najboljše da sodišča v Sloveniji ukinemo kar koli se lotijo zajebejo
Odgovori
0 0
BrezPitt
07. 06. 2026 18.32
Ne vem, če bi rekel temu nesposobnost ampak bolj nad tako napisanimi zakoni tožilstvo proti obrambi nima nikakršnih možnosti. Ne vem ali ni nobenemu v interesu, da se ti zakoni popravijo ali kaj? Ker to ni podobno ničemur! Zgleda, da so tako sodišča le samemu sebi namen!
Odgovori
+2
2 0
JackRussell
07. 06. 2026 18.31
Enkrat je rekel odvetnik ki ga pozna cela Slovenija, da bi rad branil morilca in zmagal na sodišču. Pa ne da bi ga rešil zapora ampak zato da se dokaže kako dober odvetnik je. Izjava pove vse o ljudeh ki branijo take ljudi.
Odgovori
+1
1 0
deratizacija
07. 06. 2026 18.37
Z lahkoto, če imaš nesposobno policijo in sodstvo!
Odgovori
0 0
Artechh
07. 06. 2026 18.28
Si ne upajo levi tozilci in sodniki ga zapret. Vse kar upajo je strafanje postenih delavnih slovencev, ker vejo da niso zares nevarni
Odgovori
+6
6 0
Antena
07. 06. 2026 18.26
Tajo dobre place in stalne napake hahahaha
Odgovori
+2
2 0
Tičfirič
07. 06. 2026 18.26
Ne vem kdo je bolj nesposoben? Mogoče je pa nekomu nekaj kapnilo v žep
Odgovori
+2
2 0
Artechh
07. 06. 2026 18.29
Strah je lahko ze dosti, ni treba da kapne
Odgovori
+2
2 0
biggie33
07. 06. 2026 18.23
A je kdo res pričakoval, da bo hitman z vzdevkom Cezar, obsojen v Sloveniji?! Hahahaha, ok..
Odgovori
+7
7 0
yolli
07. 06. 2026 18.23
A ti sodniki in tožilci sploh kaj delajo ali samo dobivajo plačo....
Odgovori
+6
6 0
supergigi
07. 06. 2026 18.22
Naše sodstvo je potrebno popolnoma reformirati, ker je neučinkovito in totalno skorumpirano. To je naloga nove vlade. Mi imamo karikaturo sodstva.
Odgovori
+9
9 0
Ivan Matija Maček
07. 06. 2026 18.38
Reforma nove vlade? Ki jo vodijo kriminalci?
Odgovori
0 0
Osr4n
07. 06. 2026 18.19
Zdej al so mu nekaj nakazal al pa mal ustrahoval...
Odgovori
+4
4 0
Iqos
07. 06. 2026 18.17
A je kdo bil v dvomih,da se bo to zgodilo s to vlado ?
Odgovori
-1
2 3
misekmali
07. 06. 2026 18.16
Najboljše čistilce je škoda držati v zaporu.
Odgovori
+3
3 0
street45
07. 06. 2026 18.16
Čaki, kaj??? Pa to je vse skup skregano z logiko. In kaj potem če so sledili napačni osebi? Če to vse skup pripelje do "pravega" razpleta, kaj ma to veze komu sledijo? Gre se za umor in ne kdo je ukradu čokoladu v trgovini. To je že noro kaj dela naše sodstvo....
Odgovori
+11
12 1
boslo
07. 06. 2026 18.17
Izgovori za rajo....podkupili so sodnika....spet....
Odgovori
+9
9 0
JOSEPH HAYDN
07. 06. 2026 18.27
Ce je pri prisluhih bolj važno, kdo je snemal in ne vsebina, potem ni čudno, da je tudi tukaj tako
Odgovori
+6
6 0
bb5a
07. 06. 2026 18.14
Zakaj že mamo mi sodnike? A sam zato, da majo prekrasne plače in dodatne privilegije... dela pa noben nič...
Odgovori
+9
9 0
JOSEPH HAYDN
07. 06. 2026 18.13
O joj slovensko sodstvo je nesposobno. To pa je nekaj novega
Odgovori
+9
9 0
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