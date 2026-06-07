Cezar zaradi napak tožilstva na robu svobode?

Kot je prvi poročal Dnevnik, je ljubljanski sodnik Gorazd Fabjančič ugodil obrambi, ki je opozarjala, da so policisti na podlagi odredbe za tajno opazovanje sledili napačni osebi, prav to pa jih je pripeljalo do Dina Muzaferovića - Cezarja , ki naj bi bil naročnik in glavni organizator mafijske likvidacije Satka Zovka .

Več o tem v oddaji 24UR ob 18.55.

Odvetnik Muzaferovića Miloš Zarić je trdil, da je slovenska policija že od samega začetka vedela, da soobtoženi Jaka Bergant ni bil tisti, ki je pod Zovkov avtomobil namestil sledilno napravo. Kljub temu naj bi policisti po njegovih navedbah vedeli, da jih bo prav Bergant pripeljal do Muzaferovića.

Na očitke obrambe se je na predobravnavnem naroku lani poleti odzvala tožilka Špela Brezigar, ki je poudarila, da je policija ravnala zakonito. Po njenem prepričanju je bila tudi odredba za tajno opazovanje, na podlagi katere so policisti prišli do Berganta, ustrezno utemeljena.

Na tožilstvu so že napovedali pritožbo.