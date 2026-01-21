Ali Cezar iz pripora še naprej vodi kriminalno združbo?

Sojenje obtoženim umora Satka Zovka, prej Kekića, se je nadaljevalo ob poostrenih varnostnih pogojih.

Kljub temu da je Dino Muzaferović - Cezar, ki je po mnenju tožilstva pripravil do podrobnosti izdelan načrt za umor Zovka, v priporu, pa, kot razkriva bosanski preiskovalni novinar Avdo Avdić, kriminalno združbo vodi še naprej.

"Ljudje, ki so delali zanj, še vedno delujejo. Delujejo tako, da so bile minuli teden v Bosni in Hercegovini prijete osebe, ki so neposredno povezane s Cezarjem," pojasnjuje Avdić.

Policija v Republiki Srbski je v omenjeni aretaciji treh starih znancev policije zasegla to improvizirano avtobombo na daljinsko aktiviranje s približno 900 grami eksploziva.

"Vsekakor je bila ta bomba pripravljena za aktiviranje na daljavo," doda Avdić. Bombo naj bi peljali v Sarajevo. Kdo je bil tarča, še ni jasno, saj se trojica brani z molkom. Eden izmed aretiranih pa je Alen Fazlagić.

"Alen Fazlagić je človek, ki je nabavljal določene vrste orožja za Cezarja, in Alen Fazlagić je človek, ki je bil tukaj v BiH, potem ko so se Cezarjevi pomočniki po umoru Satka Kekića umaknili v Bosno. Najprej so bili z Alenom Fazlagićem," pove Avdić.

Prav Fazlagića so skupaj s še štirimi drugimi osumljenci bosanski organi prijeli že februarja lani na podlagi zaprosila Slovenije v operaciji Brut. Že dan kasneje je sledil preobrat, peterica pa je zaradi pomanjkanja dokazov odkorakala na prostost. Sicer ni prvič, da je Cezar iz zapora usmerjal svoje sodelavce, lani je načrtoval pobeg iz mariborskega zapora. Pajdašem naj bi naročil, naj z raketometom razstrelijo zid zapora, medtem ko bi na pravosodne policiste streljali z avtomatskim orožjem.

Kako pogosto pregledujejo njegovo celico in ali so tudi tokrat pri Cezarju našli telefon, na Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij zaradi varnostne ocene priprtega ne razkrivajo.

"Da bi vodil kriminalno združbo iz zapora, ne potrebuje telefona. Dovolj je, da ima svoje kurirje," meni Avdić. Ti nato informacije prenašajo Cezarjevim ljudem na terenu.