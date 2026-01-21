Naslovnica
Slovenija

Ali Cezar iz pripora še naprej vodi kriminalno združbo?

Ljubljana, 21. 01. 2026 20.01 pred 1 uro 2 min branja 18

Avtor:
Manca Turk
Dino Muzaferović Cezar

Ali Dino Muzaferović Cezar, ki mu tožilstvo očita, da je naročil likvidacijo Satka Zovka na Brdu pri Ljubljani, kriminalno združbo iz pripora vodi še naprej? Kot razkriva bosanski preiskovalni novinar Avdo Avdić, je policija Republike Srbske minuli teden aretirala trojico, ki je z avtom v Sarajevo peljala improvizirano avtobombo. Kako je trojica povezana s Cezarjem? In kdo je bil tarča?

Sojenje obtoženim umora Satka Zovka, prej Kekića, se je nadaljevalo ob poostrenih varnostnih pogojih.

Kljub temu da je Dino Muzaferović - Cezar, ki je po mnenju tožilstva pripravil do podrobnosti izdelan načrt za umor Zovka, v priporu, pa, kot razkriva bosanski preiskovalni novinar Avdo Avdić, kriminalno združbo vodi še naprej.

"Ljudje, ki so delali zanj, še vedno delujejo. Delujejo tako, da so bile minuli teden v Bosni in Hercegovini prijete osebe, ki so neposredno povezane s Cezarjem," pojasnjuje Avdić.

Policija v Republiki Srbski je v omenjeni aretaciji treh starih znancev policije zasegla to improvizirano avtobombo na daljinsko aktiviranje s približno 900 grami eksploziva.

"Vsekakor je bila ta bomba pripravljena za aktiviranje na daljavo," doda Avdić. Bombo naj bi peljali v Sarajevo. Kdo je bil tarča, še ni jasno, saj se trojica brani z molkom. Eden izmed aretiranih pa je Alen Fazlagić.

"Alen Fazlagić je človek, ki je nabavljal določene vrste orožja za Cezarja, in Alen Fazlagić je človek, ki je bil tukaj v BiH, potem ko so se Cezarjevi pomočniki po umoru Satka Kekića umaknili v Bosno. Najprej so bili z Alenom Fazlagićem," pove Avdić.

Prav Fazlagića so skupaj s še štirimi drugimi osumljenci bosanski organi prijeli že februarja lani na podlagi zaprosila Slovenije v operaciji Brut. Že dan kasneje je sledil preobrat, peterica pa je zaradi pomanjkanja dokazov odkorakala na prostost. Sicer ni prvič, da je Cezar iz zapora usmerjal svoje sodelavce, lani je načrtoval pobeg iz mariborskega zapora. Pajdašem naj bi naročil, naj z raketometom razstrelijo zid zapora, medtem ko bi na pravosodne policiste streljali z avtomatskim orožjem.

Kako pogosto pregledujejo njegovo celico in ali so tudi tokrat pri Cezarju našli telefon, na Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij zaradi varnostne ocene priprtega ne razkrivajo.

"Da bi vodil kriminalno združbo iz zapora, ne potrebuje telefona. Dovolj je, da ima svoje kurirje," meni Avdić. Ti nato informacije prenašajo Cezarjevim ljudem na terenu.

Dino Muzaferović Cezar kriminalna združba

Znanstveni fenomen le streljaj od meje s Slovenijo: krava, ki se praska

Parkiranje pred UKC Maribor: sredi noči vrste pred parkomatom

KOMENTARJI18

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
NeXadileC
21. 01. 2026 21.05
Če plačuje policaje, pol pa najbrž ni problem...
Odgovori
0 0
Rožle Patriot
21. 01. 2026 20.56
"Ali Cezar iz pripora še naprej vodi kriminalno združbo?" ---- Kaj se zdaj sprenevedate? ... To so že ves čas počeli .. prej, sedaj in tudi v bodoče bodo .... zato so vsi po vrsti raje tiho, če že karkoli vejo o teh stvareh ... država jih ne bo nikakor zaščitila .. sploh pa naša mala YUGA ne .. !!!
Odgovori
+1
1 0
Rožle Patriot
21. 01. 2026 20.56
"Ali Cezar iz pripora še naprej vodi kriminalno združbo?" ---- Kaj se zdaj sprenevedate? ... To so že ves čas počeli .. prej, sedaj in tudi v bodoče bodo .... zato so vsi po vrsti raje tiho, če že karkoli vejo o teh stvareh ... država jih ne bo nikakor zaščitila .. sploh pa naša mala YUGA ne .. !!!
Odgovori
0 0
Iqos
21. 01. 2026 20.51
V arestu je vse možno,tud denar prat v Bosni.
Odgovori
0 0
JOSEPH HAYDN
21. 01. 2026 20.51
To je raziskovalno novinarstvo, ne pa pri nas
Odgovori
+3
3 0
Nika iz Davosa.
21. 01. 2026 20.40
Mogoče ja mogoče ne bomo videli.
Odgovori
0 0
kinimod
21. 01. 2026 20.39
Je to nov selektor ?
Odgovori
+2
2 0
Feniks77
21. 01. 2026 20.32
sej se vse niti vlečejo iz zaporov to se ve in pazniki za tako mizerne place vse nardijo ka dodatnih 10 eur. dokazano da se noben nebo zoperstavil mafiji
Odgovori
+6
6 0
ptuj.si
21. 01. 2026 20.32
Odgovor je da.
Odgovori
+5
5 0
Diego14
21. 01. 2026 20.27
A ni postal selektor?
Odgovori
+4
4 0
JoeB
21. 01. 2026 20.28
🫣🫣😁😁😁
Odgovori
+1
1 0
osiveli_ritmični_gimnastik
21. 01. 2026 20.37
ja, iz zapora.
Odgovori
+1
1 0
kala 09
21. 01. 2026 20.22
V turški zapor,pa da vidimo Cezarja.
Odgovori
+8
8 0
vicente
21. 01. 2026 20.21
telefon redno menja,oz mu pazniki prinesejo novega
Odgovori
+4
4 0
luckyss.1
21. 01. 2026 20.19
Treba vprašat Stevanovića iz Resnice.
Odgovori
+11
11 0
Kimbo
21. 01. 2026 20.12
A je voda zmeraj mokra?
Odgovori
+2
2 0
GhostWithAxe
21. 01. 2026 20.10
Dokler ne bo oblast prevzel nekdo ki bo tole mafijo in in skorumpirance pocistil s trdo roko nam bo tako in se slabse dragi sodrzavljani.
Odgovori
+9
9 0
GhostWithAxe
21. 01. 2026 20.11
Se opravicujem, ne mafija, sodr.ga..
Odgovori
+5
5 0
jablan
21. 01. 2026 20.49
Ah to so male ribe velike so na šubičevi
Odgovori
0 0
bibaleze
