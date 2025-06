Čezmejna vaja: Slovenci in Italijani vadili odziv na potres

Scenarij vaje Potres je predvideval, da je bilo porušenih veliko stavb, izbruhnili so požari, večje število ljudi je bilo poškodovanih, nekateri so pogrešani, poškodovana je bila infrastruktura. Vaja je zato predvidela 16 različnih delovišč, kjer so se reševalne ekipe usposabljale za različne težave, do katerih bi prišlo ob naravni nesreči takih razsežnosti.

Eno od delovišč je bilo tudi na Trgu Evropa, kjer so si reševanje iz porušene stavbe lahko ogledali tudi gledalci in gostje. Med njimi je bilo tudi veliko šolarjev, ki so si z zanimanjem ogledali tudi posebno gasilsko vozilo, ki omogoča preizkus simulacije gašenja, obenem pa spoznavali in se učili, kako se je treba odzvati na različne vrste začetnih požarov v domačem okolju.

Med gosti je bil danes tudi poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan. "Živimo na področju, ki je potresno ogroženo, tako na italijanski kot slovenski strani, vendar se tega včasih premalo zavedamo. Takšne vaje lahko samo pomagajo pri čimprejšnji odpravi posledic, če se kaj takšnega res zgodi. Verjamem, da imamo na obeh straneh meje zelo podobne poglede in podobne cilje," je dejal.

Strokovnjak s področja potresnega inženirstva Matjaž Dolšek je ocenil, da bi bile posledice takega potresa izjemno velike. "Škoda bi predvidoma znašala 600 milijonov evrov, od tega 220 milijonov na območju Gorice, 200 milijonov na območju Nove Gorice in 200 milijonov na območju občine Šempeter - Vrtojba."

Poveljnik Gasilske enote Nova Gorica Simon Vendramin je ob robu današnjega dogajanja na vaji poudaril, da lahko potres poleg porušitve stavb povzroči tudi druge, verižne dogodke, od razlitja nevarnih snovi do iskanja pogrešanih oseb, požarov ter različnih tehničnih intervencij.

"Zamisel o skupni vaji je nastala pred leti, da bi širili kulturo varnosti in povezali različne sisteme. Italijani in Slovenci moramo biti pripravljeni na usklajeno ukrepanje, da zaščitimo naše državljane ob morebitnem močnejšem potresu," je dejal odbornik za varstvo in zaščito okolja, civilno zaščito in mestni promet v občini Gorica Francesco Del Sordi.

Na čezmejni vaji, ki se bo zaključila z analizo opravljenega dela v nedeljo, sodeluje preko 600 različnih reševalcev in prostovoljcev z obeh strani državne meje. Pridružili sta se jim tudi ekipi iz hrvaške Reke in nemškega Chemitza, iz mest, ki ju z Goriško povezuje naziv Evropske prestolnice kulture.

Partner čezmejne potresne vaje je tudi Zavarovalnica Triglav, ki poleg ozaveščanja o premišljeni izbiri zavarovanja daje velik pomen poznavanju tveganj in preventivnemu ravnanju.