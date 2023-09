Challe Salle z učenci o nasilju med vrstniki in smernicah v življenju

Obraz nove preventivne akcije 'Nasilje je čist' out' je priljubljeni pevec Challe Salle, ki je mladim velik vzgled in ki jim ne le skozi svojo glasbo, ampak tudi sicer predaja modra sporočila in jih spodbuja k temu, da v življenju izberejo pravo smer, so sporočili s Policije. Challe Salle se je z otroki pogovoril o tematiki nasilja med vrstniki in pravih smernicah v življenju. Na ta način želijo z združenimi močmi nagovoriti učence osnovnih šol in jih spodbuditi k ustvarjanju prijaznega otroštva brez nasilja.

Z namenom ozaveščanja o problematiki nasilja med vrstniki je v Policiji s podporo ministrstva za vzgojo in izobraževanje in Zavodom za šolstvo RS nastala akcija 'Nasilje je čist' out'. Za vse osnovne šole v Sloveniji so pripravili plakate, za vse učence od petega do devetega razreda pa tudi knjižne kazalke, na katerih so informacije o oblikah medvrstniškega nasilja. Namen projekta je otroke tudi na tak, njim prijazen način opozoriti na problematiko nasilja med vrstniki, jih spodbuditi k prijateljskim odnosom, pa tudi ozavestiti, naj v primeru nasilja poiščejo pomoč, so sporočili s Policije.