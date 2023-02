ChatGPT vpliva na ceno delnic Microsofta! Od začetka leta so te narasle za več kot 10%!

Brezplačen vodnik "Kako trgovati s ceno delnic" prenesite tukaj.

Zdi se, da se trgovci, velika podjetja in novinarji strinjajo, da je tekma s klepetalnimi roboti naslednja pomembna tekma. Cena delnic vpletenih podjetij raste zaradi zgodbe o klepetalnih robotih.

Umetna inteligenca klepetalnega robota omogoča vsakomur, da postavi kakršno koli vprašanje, klepetalni robot pa mora zagotoviti popolne in natančne odgovore. Kratkoročno in srednjeročno bi lahko klepetalni roboti nadomestili tradicionalne iskalnike, kot je Google.

Samo trg iskalnikov v ZDA je ocenjen na 121,8 milijarde dolarjev. Ne gre le za morebitno zamenjavo iskalnika, dolgoročno bi lahko klepetalni roboti nadomestili na tisoče pisarniških delovnih mest in podjetjem prihranili milijone pri stroških zaposlovanja.

Chatbot GPT velja za najboljšega in trenutno vodilnega na trgu in je med svojimi uporabniki povzročil veliko hrupa. Predstavljen je bil 30. novembra 2022, v prvih petih dneh pa se je prijavilo več kot milijon uporabnikov. Elon Musk je soustanovitelj OpenAI, organizacije, ki je razvila ChatGPT. Chatbot GPT je sklenil strateško partnerstvo z Microsoftom. Januarja je Microsoft napovedal, da bo v Chatbot GPT vložil 10 milijard dolarjev. 7. februarja je Microsoft objavil, da bo nova različica njegovega iskalnika Bing predstavila "močnejšo" različico ChatGPT. Cena delnic tega podjetja je po napovedi poskočila za več kot 4%.

7. februarja je Google kot odgovor na ChatGPT napovedal lansiranje lastnega klepetalnega robota z umetno inteligenco, imenovanega Bard. Ko je Bard ob predstavitvi programske opreme 8. februarja napačno odgovoril na vprašanje, so Googlove delnice padle za 7,2 %.

Baidu je 6. februarja objavil, da bo Ernie Bot AI predstavljen marca. Delnice so po objavi narasle za 15 %.

8. februarja je Alibaba objavila, da prav tako razvija lastnega klepetalnega robota. Delnice so poskočile za 3%, vendar so dan končale nekoliko nižje.

