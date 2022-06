Chicco, nepogrešljiv spremljevalec vseh generacij otrok

Starši se strinjamo, da nam praktična in funkcionalna otroška oprema olajša marsikatero vsakodnevno situacijo. In otroška oprema Chicco je izdelana z mislijo na to. Med ključne kose otroške opreme sodijo kakovostni in funkcionalni vozički , varni avtosedeži , udobni ležalniki in gugalniki , nepogrešljivi kenguruji , praktične obposteljne posteljice in številni drugi pripomočki, ki olajšajo starševstvo in zagotovijo otrokom varen razvoj in prijetno ter nadobudno otroštvo.

Blagovna znamka Chicco se je rodila leta 1958, skupaj s Enricom oz. ljubkovalno Chiccom, sinom Pietra Catellija, ustanovitelja podjetja. Od tedaj so v več kot 60. letih razvili izjemno širok in raznolik nabor izdelkov, ki sledijo sodobnim trendom in smernicam strokovnjakov. Ponujajo učinkovite rešitve za sodobne starše , otrokom pa nudijo varnost, udobje ter pripomorejo k njihovemu zdravemu razvoju . Otroški avtosedeži, vozički, prenosne postelje in drugi pripomočki zagotavljajo otroku varnost in udobje tako doma kot na poti.

Skrivnost vrhunske kakovosti izdelkov in ugleda znamke je v opazovanju staršev, v aktivnem poslušanju opazk in pohval staršev, razumevanju njihovih potreb in nudenju inovativnih rešitev. Med nepogrešljivimi Chicco izdelki, zavsak dom z otroki, so vsekakor lahki in priročni vozički Chicco We, Goody Plus ali Cheerio, obposteljne posteljice Next2Me in multifunkcijski Baby Hug 4 v 1, ki ima v eni napravi štiri neverjetne funkcije: enostavno se spremeni v zibelko, privzdignjen stol, stol za hranjenje ali prvi stol za malčka in je primeren za uporabo v domačem okolju ali na poti.

Spoznavanje sveta skozi igro

Igra je bistvena za otrokov razvoj. Skozi igro spoznava svet, pridobiva nove izkušnje ter razvija svoje motorične in kognitivne sposobnosti. Chicco igrače so zasnovane skupaj s strokovnjaki iz področij zdravstva in pedagogike, skladno za potrebe otrok v različnih razvojnih obdobjih. Igrače za novorojenčke in dojenčke pomirjajo, nudijo občutek varnosti in topline, igrače za malčke pa spodbujajo motorični, senzorični in govorni razvoj, otroku pomagajo pri učenju ter ga obenem ves čas zabavajo.