Ciciban praznuje: Kako je nastal in kakšen je bil pred 80 leti?

Se spomnite, katero pravljico ali pesmico ste najraje prebirali kot otrok? So bili to morda Maček Muri, Peter Klepec ali pa Muca Copatarica? Možno je, da ste jih brali v reviji Ciciban, ki letos praznuje častitljivih 80 let. Isti dan kot Mladinska knjiga se je na vojnem pogorišču rodila še poučna in zabavna revija za otroke. Prav najboljša dela Cicibanovih ustvarjalcev so zdaj zbrana v zbirki Štiri tačke, psi in mačke.