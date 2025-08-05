Svetli način
Ciciban praznuje: Kako je nastal in kakšen je bil pred 80 leti?

Ljubljana, 05. 08. 2025 19.32 | Posodobljeno pred 12 dnevi

Se spomnite, katero pravljico ali pesmico ste najraje prebirali kot otrok? So bili to morda Maček Muri, Peter Klepec ali pa Muca Copatarica? Možno je, da ste jih brali v reviji Ciciban, ki letos praznuje častitljivih 80 let. Isti dan kot Mladinska knjiga se je na vojnem pogorišču rodila še poučna in zabavna revija za otroke. Prav najboljša dela Cicibanovih ustvarjalcev so zdaj zbrana v zbirki Štiri tačke, psi in mačke.

JApajaDAja
06. 08. 2025 14.55
pionirski list še obstaja?
SDS_je_poden
06. 08. 2025 08.35
-1
Lejte desnule.... vaš časopis praznuje.
Midelamodrugace
06. 08. 2025 08.20
+1
Lepo ena dobra stvar.
