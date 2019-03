Cider pričenja svojo zgodbo v dišečem sadovnjaku ... in jo zaključi na osvežujoči zabavi

Cider pri nas predstavlja še novost v izbiri alkoholnih pijač, a hitro pridobiva oboževalce. Pazite se, saj vam bo spretno ukradel pozornost. Očara vse, ki jim prija osvežilna pijača z nizko vsebnostjo alkohola in je hkrati naravna. Cider je namreč pripravljen iz jabolk, zato mu pravimo tudi jabolčno vino ali jabolčnik. Pri njegovi izdelavi je ključna prava kombinacija različnih vrst sočnih jabolk, ki dajo ciderju svojo odlično aromo. In kako nastane ta moderna pijača?

Zgodba dobrega osvežilnega ciderja se začne v sadovnjaku, saj moramo obrati ravno prav zrela in ravno prav sladka jabolka. Pri tem je pomembna tudi izbira sorte jabolk. Na razvitih cider trgih, kjer cider dobro poznajo in ga pogosto pijejo, kot sta Anglija in Belgija, uporabljajo manjša in ravno prav trpko sladka jabolka. Najbolj pogosto uporabljene sorte so: Dabinett, Ellis Bitter, Major, Harry Master in Michelin. Iz njih pripravimo tradicionalne, bolj suhe vrste ciderjev.

V regijah, kjer je cider novejša pijača, običajno uporabimo kar jedilne sorte jabolk. Golden Delicious, Gala, Jonagold, Idared, Red Delicious, so nekoliko manj kisle, manj trpke in so s svojo prijetno aromo in sočnostjo primerne za bolj sladek tip ciderjev. Tako kot je karakter vina povezan z izbiro sorte grozdja, je tudi tip ciderja odvisen od izbranih sort jabolk. Ste vedeli, da obstaja tudi rose cider? Ta nastane iz prav posebnih jabolk, ki imajo rdečkasto sredico.

Pridelava ciderja se v naslednjem koraku iz sadovnjaka prestavi v stiskalnico. Po mletju in stiskanju jabolk pridobimo svež jabolčni sok, ki mu dodamo kvasovke in ga prepustimo fermentaciji. Kvasovke med fermentacijo sladkor iz jabolk pretvorijo v alkohol in mehurčke. Sledi filtracija, pri kateri odstranimo kvas. Tako pridobljeno jabolčno vino nato zori tudi do enega meseca. V zadnjem koraku mu dodamo še druge izbrane sestavine. In okusen cider je pripravljen.

V Sloveniji lahko izbirate med dvema blagovnima znamkama ciderja, ki prihajata iz družine pijač Pivovarne Laško Union. Gre za vodilno znamko ciderja Jabolčni tat, ki ji družbo dela cider Strongbow. Oba prisegata na vodilo: »Tvoja narava je zabava«. Prvega po novem najdete tudi v pločevinki.Pa še drobna skrivnost: vas in vašo družbo bosta osvojila, če ju servirate močno ohlajena ali še bolje s tretjino ledu.