Čigav predlog zakona bi 'navrtal' večjo finančno luknjo?

Kaj odgovor na razvojni zakon še prinaša? Zakaj zdaj pred referendumom? Kateri zakon – koalicijski ali opozicijski – bi manj udaril državno blagajno in nam prinesel več? V oddaji 24UR ZVEČER sta na vprašanja odgovarjala Alenka Bratušek iz Gibanja Svoboda in Dejan Zakrajšek iz Demokratov.

Bratuškova je na vprašanje, zakaj zdaj, odgovorila, da so čakali na sto dni vlade, "da bi sama prišla s temi razbremenitvami za srednji razred, ne samo za bogate". Ob tem pa, da želijo ljudem tudi pokazati, da obstaja alternativa interventnemu zakonu, kjer bi rez pri plači dobil samo najbogatejši en odstotek, 13.000 najbogatejših ljudi, ki imajo plačo že danes višjo od 7500 evrov.

Zakrajšek je sicer poudaril, da jih opozicija ni pustila sto dni pri miru, kot je dejala Bratuškova, saj da blokirajo vsako stvar, ki jo predlagajo. "Zaradi tega pa je referendum. Če ne bi blokirali, bi bil ta zakon sprejet," je dejal, na kar mu je Bratuškova odgovorila, da podpise za referendum o interventnem zakonu zbirajo sindikati, ne pa opozicija.

"Vi pa ste se ukvarjali z nazivi zakonov, z dvigovanjem marž, namesto da bi delali za ljudi. Zato je po sto dneh to alternativa temu," je dodala poslanka iz vrst Gibanja Svoboda.