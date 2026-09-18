Čigav predlog zakona bi 'navrtal' večjo finančno luknjo?

Kaj odgovor na razvojni zakon še prinaša? Zakaj zdaj pred referendumom? Kateri zakon – koalicijski ali opozicijski – bi manj udaril državno blagajno in nam prinesel več? V oddaji 24UR ZVEČER sta na vprašanja odgovarjala Alenka Bratušek iz Gibanja Svoboda in Dejan Zakrajšek iz Demokratov.
Bratuškova je na vprašanje, zakaj zdaj, odgovorila, da so čakali na sto dni vlade, "da bi sama prišla s temi razbremenitvami za srednji razred, ne samo za bogate". Ob tem pa, da želijo ljudem tudi pokazati, da obstaja alternativa interventnemu zakonu, kjer bi rez pri plači dobil samo najbogatejši en odstotek, 13.000 najbogatejših ljudi, ki imajo plačo že danes višjo od 7500 evrov.
Zakrajšek je sicer poudaril, da jih opozicija ni pustila sto dni pri miru, kot je dejala Bratuškova, saj da blokirajo vsako stvar, ki jo predlagajo. "Zaradi tega pa je referendum. Če ne bi blokirali, bi bil ta zakon sprejet," je dejal, na kar mu je Bratuškova odgovorila, da podpise za referendum o interventnem zakonu zbirajo sindikati, ne pa opozicija.
"Vi pa ste se ukvarjali z nazivi zakonov, z dvigovanjem marž, namesto da bi delali za ljudi. Zato je po sto dneh to alternativa temu," je dodala poslanka iz vrst Gibanja Svoboda.
Zakrajšek je nato dejal, da je Golobova vlada v prejšnjem mandatu že zgodaj uvedla "11 novih davkov in ljudem le jemala denar". "Gospod Golob je sicer rekel že 13. maja v prvem odzivu na interventni zakon, da bo nastala velika finančna luknja – zdi se mi, da 620 milijonov evrov –, zdaj pa sami predlagajo zakon, ki ustvarja 700-milijonsko luknjo," je navedel.
Bratuškova se sicer z njegovo oceno ni strinjala, prepričana je, da bi predlagani zakon koalicije "navrtal" večjo finančno luknjo: "Njihov bi tam okoli milijarde evrov." Ker gre za davkoplačevalski denar, pa je sklicala tudi komisijo za nadzor javnih financ, da bi od trenutnega ministrstva za finance in od trenutne vlade dobili oceno finančnih posledic interventnega zakona, pa je nismo dobili.
Zakrajšek je sicer vztrajal, da so oceno dobili ter da jo je dalo ministrstvo za finance, a Bratuškova mu je odgovorila, da je tu šlo za oceno njihovega ministrstva, ki je bilo še pod njihovo vlado, ne pa ministrstvo pod vlado Janeza Janše.
"To ni zakon za bogate. To je razvojni zakon, ki se dotika vseh državljanov in državljank," je sicer prepričan Zakrajšek in med stvarmi, ki se jih dotika njihov predlog, naštel osnovna živila, DDV, ki bi bil znižan na pet odstotkov, dolgotrajno oskrbo, normirance, mikro s. p. ter druge.
Alenka Bratušek se je medtem dotaknila tudi rekordne gospodarske rasti, zaradi katere so lahko v rebalancu povečali prihodke. "Ta gospodarska rast seveda ne vključuje še nobenega njihovega ukrepa. In tudi to je eden od argumentov, da bi si lahko privoščili razbremenitev srednjega razreda," je dejala.
Poslanec iz vrst Demokratov medtem meni, da je gospodarska rast tudi posledica prihajajočih lokalnih volitev, "ker se projekti končujejo". Ob tem je ocenil, da je gospodarska rast tudi posledica parlamentarnih volitev, ko je zmagala desnica, gospodarstvo pa da je po razkritju koalicijske pogodbe zaradi zaupanja v njihovo vlado začelo ustvarjati rast.
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