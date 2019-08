Čigava je skrivnostna jadrnica, ki so jo našli na morju v bližini Fiese?

Jadrnico so našli na morju prejšnji teden, a do danes še niso ugotovili njenega lastnika.

Plovilo je bele barve z modrimi obrobami. Na palubi je na trupu nalepljena tablica z napisom "GIOIA". Dolgo je približno 9,5 metra in široko tri metre, jadrnica pa nima nameščenega jambora. Na desni bočni strani je v sklopu modre črte viden napis "happyness".

Uprava za pomorstvo je Policijsko upravo Koper 14. avgusta obvestila o najdbi jadrnice. Našli so jo zapuščeno na morju v bližini Fiese, delavci uprave pa so jo pripeljali v marino Portorož.

Kabina plovila je bila odklenjena. Na delu plovila, ki je pod vodo, pa je viden debelejši sloj alg in školjk, so sporočili iz PU Koper. Stanje plovila kaže na to, da dalj časa ni bilo v uporabi.

Policisti so plovilo pregledali, a niso zaznali znakov kaznivega dejanja. Ker pa doslej niso uspeli ugotoviti, kdo je lastnik skrivnostne jadrnice, so se po pomoč obrnili na medije. Vse, ki bi o tej jadrnici karkoli vedeli, prosijo, da to sporočijo na 113 ali na anonimni telefon 080 1200.