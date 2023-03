Recepti za pripravo in peko okusnega peciva so razširjeni po vseh slovenskih krajih, le imena, nadevi, vrsta testa in oblika se med seboj razlikujejo. Toliko tradicije, zgodb in družinskih receptov se prepleta okoli nje, da jo Slovenci uvrščamo med najpriljubljenejše tradicionalne praznične dobrote. A vsako leto se pojavi vprašanje – čigava potica bo postala letošnja kraljica?

Prijavite svojo potico na natečaj Mojster potice – Fala kraljice

Če je odgovor na zgornje vprašanje MOJA ali pa če bi se želeli le družiti na praznično obarvanem dogodku, potem ne smete zamuditi tradicionalnega natečaja peke, okušanja in ocenjevanja potic Mojster potice – Fala kraljice, ki ga Fala Slonček organizira 15. aprila v Ljubljani. Prijavi se lahko čisto vsak – tisti, ki že obvladate vse trike pri peki te slovenske sladice, ali pa tisti, ki se teh veščin še učite in si zaslužite priznanje za prizadevnost. Vsi sodelujoči bodo nagrajeni s paketom Fala praktičnih nagrad in mokami Mlinotest, ki bo tudi letošnji partner natečaja. Če vas mika druženje z ostalimi ljubitelji te slovenske dobrote, vas lepo vabimo, da recept in fotografijo potice pošljete na fala.sloncek@gmail.com najkasneje do 11. aprila do polnoči. Vsi sodelujoči boste nato vabljeni na ocenjevanje, družabno srečanje in razglasitev ter obdaritev zmagovalcev. Več podrobnosti o dogodku in pravila sodelovanja najdete na www.kruhinpotica.com .

Pohitite s prijavo, Fala Slonček z veseljem pričakuje vaš skrivnostni recept!

Naročnik oglasa je Lesaffre Slovenija d.o.o.