Trump ali Biden: čigave zmage si želijo slovenski politiki?

Če kaj, lahko Donaldu Trumpu zmago odnese njegov odnos do pandemije, ki pa je popolnoma drugačen od odnosa slovenskega premierja Janeza Janše. Pri tem si je Janša bližje z Bidnom, a je vseeno podprl Trumpa, celo javno. Kaj si torej predsednik vlade obeta, če zmaga Trump?

Premier Janez Janša si lahko v primeru ponovne zmageDonalda Trumpazagotovo končno obeta obisk predsednika in prve dame Melanie Trump v njeni rodni Sloveniji, na čemer zelo intenzivno dela predvsem zdajšnja vlada. Da bi se v ozadju skrival še kakšen pomembnejši interes, pa niti koalicijski partnerji po naših informacijah ne vedo. Kakšni so ameriški interesi pri nas, smo videli ob avgustovskem obisku državnega sekretarjaMika Pompea v Sloveniji. Američani se zavzemajo za to, da ta del Evrope ne bi bil več tako odvisen od ruskih energentov, izrazili so tudi interes pri morebitni gradnji drugega bloka krške nuklearke. Premier je sicer včeraj dodatna štiri leta v Beli hiši zaželel tudi prvi dami Melanii Trump, njegovi koalicijski partnerji pa so medtem bolj zadržani.

icon-expand Bi lahko zakonca Trump v primeru ponovne zmage res obiskala Slovenijo? FOTO: AP

Od ostalih strank se za Trumpa ni opredelil nihče, razen Zmaga Jelinčiča, večina pesti stiska za Joe Bidna, pa še to zlasti zato, da Trump ne bi ponovno zmagal. "Jaz osebno pričakujem ali pa želel bi si, da bi Biden zmagal. Sem nekoliko naveličan te politike samodržcev širom po svetu, ki se je začela prav s pojavom Donalda Trumpa," priznava Matjaž Nemec, poslanec Socialnih demokratov. Nasprotno si zmage Donalda Trumpa želi Jožef Horvat, vodja poslanske skupine Nove Slovenije:"Naše vrednote krščanske demokracije so bližje vrednotam, ki jih zagovarjajo republikanci. Ampak kot rečeno, potrebno bo spoštovati, in to vedno delamo, voljo volivcev." Klemen Grošelj, evropski poslanec LMŠ je naklonjen zmagi Bidna: "Kampanja je bila relativno nevsebinska, sicer same volitve so izjemno pomembne. Osebno bi rekel, da sem bolj naklonjen demokratom oziroma demokratskemu kandidatu."

Neodločen in nekoliko bolj kritičen do obeh kandidatov pa je Gregor Perič, poslanec SMC: "Sam se osebno nisem še našel ne pri enem ne pri drugem kandidatu. Če bi bil Američan in imel njihovo državljanstvo, bi morda na te družbene delitve gledal drugače. Ker gledati na ZDA skozi oči Evropejca mislim, da ni najbolj ustrezno." Ne glede na to, kdo bo zmagal, eno dejstvo ostaja nespremenjeno: Evropa in tudi Slovenija bo morala s predsednikom, ki bo januarja sedel v Belo hišo ali nadaljeval s sedenjem, konstruktivno sodelovati.