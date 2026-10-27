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Slovenija

Čigavo ime bi premier Janša iskal v arhivih?

Ljubljana, 27. 10. 2026 19.05 pred 53 minutami 2 min branja 21

Avtor:
Kaja Kobetič
Janez Janša

Še preden je študentska lista sploh začela oblikovati novo srbsko vlado, jim je slovenski premier Janez Janša že postavil ultimat. Dokler ne bodo izročili vseh arhivov Udbe, JLA in ostalih nekdanjih služb bivše Jugoslavije, Slovenija ne bo podprla njihovega priključevanja Evropski uniji, je zapisal. Čigavo ime bi premier Janša v arhivih iskal in zakaj?

Namesto čestitke je absolutnim zmagovalcem srbskih volitev slovenski premier Janez Janša najprej postavil pogoje za vstop v Evropsko unijo – da bodo morebitno odločitev novih oblasti za pospešitev pogajanj sicer pozdravili, je zapisal, vendar: "Ne bomo dali soglasja za kakršenkoli napredek, dokler Srbija ne izroči Sloveniji vseh arhivov Udbe, SDV, JLA, ZSNZ in ostalih nekdanjih služb SFRJ, ki se nanašajo na Slovenijo."

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Pri čemer premier Janša, kot že nemalokrat, namiguje na evropsko komisarko za širitev Marto Kos – zapis je namreč sledil njeni izjavi, da so po prevladi študentske liste Srbiji vrata v Evropsko unijo odprta. Premier je ob tem poobjavil zapis Igorja Omerze in njegove knjige o Marti Kos, v kateri na podlagi slovenskega arhiva navaja, da je sodelovala z Udbo.

"Lahko, da se bo našla tudi ta dokumentacija. Evropska unija že dolgo zahteva, da se odprejo vsi tajni arhivi političnih policij, tudi srbske. Tudi brez mene ali pa premierja Janše bodo morali to storiti. Seveda je s tem premier poudaril, da je to zelo važno vprašanje, da se te stvari razčistijo, kako so v Sloveniji potekale, ker še danes ne vemo točno, kdo vse so bili sodelavci Udbe," se je odzval Omerza.

Marta Kos zadeve danes ni komentirala, je pa že večkrat zavrnila očitke, da je kot obveščevalka delala za jugoslovansko tajno službo. V Svobodi, kjer so evropsko komisarko za širitev predlagali, pa glede odpiranja arhivov: "Jaz s tem nimam težav. Vemo, da se je Trump opekel, ko je odpiral neke dokumente, mogoče se bo tudi gospod Janša. Najbolj problematično pa je, da evidentno premier Janša izkorišča to situacijo, to zmago demokracije za notranjepolitično obračunavanje s tistimi, s katerimi se nikoli ni strinjal in se verjetno nikoli ne bo," je dejal poslanec in sekretar Svobode Matej Grah.

Ali Janševa napoved torej pomeni slovensko blokado pristopnih pogajanj Srbije? Države članice EU v različnih fazah pridruževanja postavljajo svoje pogoje, pravi bruseljski dopisnik Peter Žerjavič. "Vidimo konkretno v zadnjih tednih, kaj vse zahteva Hrvaška od sosede Črne gore. Tudi v povezavi z dediščino vojne na začetku 90. let. In videti je, da bo Janša po tej odločni objavi težko naredil korak nazaj, torej da se bo nekaj glede arhivov moralo zgoditi," je dejal Žerjavič.

In če ne? Slovenija lahko v nedogled blokira vstop Srbije v Evropsko unijo, pojasnjuje Žerjavič, vprašanje pa je, ali bi bilo to na koncu zares v državnem interesu.

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Janez Janša Srbija EU Udba arhivi

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KOMENTARJI21

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VIDMAXpikaCOM
27. 10. 2026 20.26
Spet pravilna odločitev g. Janše. Srbi bi seveda radi sedeli na dveh stolih: ruskem in evropskem. Ruse podpirajo 200 na uro, a bi uživali vse bonitete evrope, v katero sploh ne pašejo, tako kot še velik drugih, ki so tolk evropejci kot jaz kitajca. Kako pa kej pernati in njegova nutrija? Nekam strašno tiho kar se teh dveh tiče.
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0 0
EU Dig. Cenzura
27. 10. 2026 20.25
Kaj narodu ni jasno. po vsej Europi je vse ORKESTRIRANO, vse vlade govorojo ISTO kot med covidom,boljse place, visje pokojnine, manjsi davki, boljse zivlje je. Srbija je idealni primer, kdor ne vidi je slep. VSE JE DOGOVORJENO!!!
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+1
1 0
enapi
27. 10. 2026 20.22
Kaj boš ti pobalin pogojeval.
Odgovori
-1
0 1
Definbahija
27. 10. 2026 20.20
Sebe aaa. Koga pa? Sebe bi izbrisla ven
Odgovori
+3
3 0
FreedomMan
27. 10. 2026 20.18
Gorivo gre preko dva eura...ampak nima veze to kar je njemu važno je udbaši, levi-desni, rdeča zvezda, rdeči kmeri, bibi, zelenc, trump....
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+3
3 0
FreedomMan
27. 10. 2026 20.21
Pozabil sem na burke, krucialna važnost za Slovenijo preganjati dve burki, ki mogoče obstajata.
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+2
2 0
ReAnDa
27. 10. 2026 20.17
Janezu je preteklost najpomembnejša, o prihodnosti pa ne razmišlja prav nič, samo govoriči.
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+5
7 2
Cupko
27. 10. 2026 20.17
On bi iskal svoje ime, pa od Hojsa, Zvera, Grimsa, itd, katera bi potem izločil, da jih javnost ne bi videla. To je poanta te zahteve in izsiljevanja, kr pa mu ni tuje
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+7
8 1
NaravnaInteligenca
27. 10. 2026 20.16
A bo črtal, kot trumpelj epijeve?!?
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+5
5 0
Betuul
27. 10. 2026 20.15
Kje so dokumenti? Kdo bi vedel?
Odgovori
0 0
dron
27. 10. 2026 20.21
Malo bolj kevder pucaj in poliraj, pa boš dobil dokument, da si skoraj diht....
Odgovori
0 0
Mens sana
27. 10. 2026 20.15
...........prosim pomagajte temu človeku, resno potrebuje strokovno pomoč, ...............
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+7
7 0
Betuul
27. 10. 2026 20.15
Ja to je pa res skrivalnica! Morda so dokumenti zazidani pod kipom; na vrtu plemenitega
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0 0
barjan?ek1
27. 10. 2026 20.11
Predvsem svoje ime. Če bi se dokopal do teh arhivov bi jih najrajše zažgal. Licemer
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+8
9 1
slovenicu
27. 10. 2026 20.10
On je s tem obseden. Človek rabi zdravniško pomoč.
Odgovori
+9
11 2
JanezOrban
27. 10. 2026 20.10
Pada Orban pada Trump pada Vučić pa Natenjahu pada Janša!
Odgovori
+8
12 4
Sportsman74
27. 10. 2026 20.08
Milan Kucko in Marta-karta Kos, se bojita arhiva. Slivenski arhiv je dal Kucko leta 91unicit, zakaj?
Odgovori
-2
6 8
Betuul
27. 10. 2026 20.08
Kaj se gre? Da slučajno najde v teh dokumentih zapis, ki se nanaša nanj! In na šnofanje okoli KP, ko so mu dali vetra?
Odgovori
+6
9 3
Jure Slanovic
27. 10. 2026 20.07
Slovenishe paciente.
Odgovori
+6
8 2
tron3
27. 10. 2026 19.46
Še sedaj ni javnosti povedal, zakaj se je slikal s kartonastim Donijem in na koncu še zavajal da je Dončija povabil v Slovenijo, torej je povabil kartonstega Dončija!!!
Odgovori
+8
11 3
Bbcc12
27. 10. 2026 19.33
Svojega išče.
Odgovori
+10
13 3
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