Čigavo ime bi premier Janša iskal v arhivih?

Namesto čestitke je absolutnim zmagovalcem srbskih volitev slovenski premier Janez Janša najprej postavil pogoje za vstop v Evropsko unijo – da bodo morebitno odločitev novih oblasti za pospešitev pogajanj sicer pozdravili, je zapisal, vendar: "Ne bomo dali soglasja za kakršenkoli napredek, dokler Srbija ne izroči Sloveniji vseh arhivov Udbe, SDV, JLA, ZSNZ in ostalih nekdanjih služb SFRJ, ki se nanašajo na Slovenijo."

Pri čemer premier Janša, kot že nemalokrat, namiguje na evropsko komisarko za širitev Marto Kos – zapis je namreč sledil njeni izjavi, da so po prevladi študentske liste Srbiji vrata v Evropsko unijo odprta. Premier je ob tem poobjavil zapis Igorja Omerze in njegove knjige o Marti Kos, v kateri na podlagi slovenskega arhiva navaja, da je sodelovala z Udbo.

"Lahko, da se bo našla tudi ta dokumentacija. Evropska unija že dolgo zahteva, da se odprejo vsi tajni arhivi političnih policij, tudi srbske. Tudi brez mene ali pa premierja Janše bodo morali to storiti. Seveda je s tem premier poudaril, da je to zelo važno vprašanje, da se te stvari razčistijo, kako so v Sloveniji potekale, ker še danes ne vemo točno, kdo vse so bili sodelavci Udbe," se je odzval Omerza.

Marta Kos zadeve danes ni komentirala, je pa že večkrat zavrnila očitke, da je kot obveščevalka delala za jugoslovansko tajno službo. V Svobodi, kjer so evropsko komisarko za širitev predlagali, pa glede odpiranja arhivov: "Jaz s tem nimam težav. Vemo, da se je Trump opekel, ko je odpiral neke dokumente, mogoče se bo tudi gospod Janša. Najbolj problematično pa je, da evidentno premier Janša izkorišča to situacijo, to zmago demokracije za notranjepolitično obračunavanje s tistimi, s katerimi se nikoli ni strinjal in se verjetno nikoli ne bo," je dejal poslanec in sekretar Svobode Matej Grah.

Ali Janševa napoved torej pomeni slovensko blokado pristopnih pogajanj Srbije? Države članice EU v različnih fazah pridruževanja postavljajo svoje pogoje, pravi bruseljski dopisnik Peter Žerjavič. "Vidimo konkretno v zadnjih tednih, kaj vse zahteva Hrvaška od sosede Črne gore. Tudi v povezavi z dediščino vojne na začetku 90. let. In videti je, da bo Janša po tej odločni objavi težko naredil korak nazaj, torej da se bo nekaj glede arhivov moralo zgoditi," je dejal Žerjavič.

In če ne? Slovenija lahko v nedogled blokira vstop Srbije v Evropsko unijo, pojasnjuje Žerjavič, vprašanje pa je, ali bi bilo to na koncu zares v državnem interesu.