Cigler Kralj in Prebilič o družinskem zakoniku, splavu in odstranjevanju ograje

Cigler Kralj pa, da postopek posvojitve običajno "že sledi eni travmi otroka". "V času, ko sem bil minister, sem se soočil s posledicami covida in vse raziskave so kazale, da so bili daleč najbolj odporni na krizo in njene posledice otroci, ki so živeli v družinah, kjer sta prisotna oče in mati. V NSi in tudi sam gledamo skozi to prizmo in zato smo proti predlogu, da se otroka posvoji v istospolno partnersko skupnost," je pojasnil, a ob tem poudaril, da nikakor ne nasprotuje temu, da si osebe same izbirajo v kakšni partnerski zvezi bi sami živeli.

S slednjim se je strinjal tudi drugi sogovornik. "Ljudje si lahko svobodno izbirajo partnerja in izražajo svojo ljubezen. Država nima tukaj nobene pristojnosti po tem, da bi se vmešavala v tako intimno stvar, kot je ljubezen. Menim pa tudi, da ustvarjanje ljubečega okolja ni nujno povezana na spol," je bil jasen Prebilič.

'Življenje je največja vrednota, a splav mora stati kot pravica, možnost in izhod v sili'

"Zame je življenje največja vrednota, ampak zavedam se, da živimo v realnem svetu. V njem pa ženske prihajajo v stiske in položaje, ko morajo sprejemati teže odločitve," na vprašanje o splavu odgovarja kandidat iz stranke krščanskih demokratov. Da se bo kot predsednik države z vsemi močmi se zavzemal za življenje in za to, da ženske v stiski ne ostanejo same, kakorkoli se odločijo, je še dejal.

Tudi pri tem vprašanju se je Prebilič strinjal s svojim protikandidatom. Da je tudi zanj življenje največja vrednota, a da splav kot pravica, možnost in izhod v sili mora ostati, je jasen. "Kakršnokoli onemogočanje te možnosti bi bila napačna odločitev v naši državi. Verjamem da se nobena ženska za splav ne bi odločila kar tako," meni. Navedel je tudi, da številke kažejo, da se število splavov zmanjšuje.