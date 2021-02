Minister Cigler Kralj o viziji celostne oskrbe starejših

Epidemiološka slika se v domovih za starejše (DSO) umirja. Domove spodbujajo k postopni normalizaciji življenja, a se obenem pripravljajo na morebiten tretji val, je v torek na vladni novinarski konferenci povedal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnostiJanez Cigler Kralj.

Poudaril je, da tudi logistika v zvezi s cepljenjem poteka brez večjih težav. V februarju se bodo predvidoma lahko cepili vsi, ki so pozneje izrazili interes za cepljenje, in stanovalci, ki so na novo prišli v dom. Za cepljenje pa se odločajo tudi novi zaposleni. "Ocenjujemo, da bo po prejemu drugega odmerka skupaj z vsemi, ki so že preboleli covid-19, zaščitenih že približno 70 odstotkov zaposlenih. 4310 zaposlenih v domovih za starejše je v drugem valu prebolelo covid-19, z obema odmerkoma se je cepilo 2062, 1221 zaposlenih pa je bilo cepljenih s prvim odmerkom," je povedal.

Nespremenjeni ostajajo nekateri preventivni ukrepi, v DSO se nadaljujejo redna testiranja zaposlenih in stanovalcev s hitrimi testi, se pa v domovih zdaj spodbuja čim večja in čim bolj kakovostna normalizacija življenja. Vodstva domov prilagajajo možnosti izhodov in obiskov epidemiološki sliki v lokalnih okoljih, domovi pa sprejemajo tudi nove stanovalce. Januarja so izvedli 787 novih sprejemov v domove.