Cigler Kralj: Peti paket je izjemno nujen

Odbor DZ za delo obravnava predlog petega protikoronskega zakona, ki podaljšuje nekatere dosedanje ukrepe in prinaša še nove. Minister za delo Janez Cigler Kralj je omenil predvsem tiste za trg dela in gospodarstvo, številni segajo na področje zdravstva in socialnega varstva. Glede na število okuženih je ta zakon izjemno nujen, je dejal.

DZ je doslej sprejel že štiri protikoronske zakone, katerih namen je bila blažitev posledic covida-19 tako za gospodarstvo kot prebivalce. Veljavnost nekaterih ukrepov se je že iztekla, zato bi morale biti nekatere rešitve iz danes predstavljenega predloga zakona uveljavljene že 1. oktobra, je povedal minister. Eden takšnih ukrepov je subvencioniranje čakanja na delo na domu, ki velja od razglasitve epidemije sredi marca. Zdaj naj bi ga podaljšali za vse panoge do konca leta, morda celo do sredine leta 2021. Se pa bodo zaostrili pogoji za upravičenost do te pomoči, pogoj bo upad prihodkov za vsaj 20 odstotkov glede na leto 2019.

icon-expand Janez Cigler Kralj. FOTO: Miro Majcen

Podaljšali naj bi tudi možnost povračila nadomestila plače za delavce v karanteni. Novost pa je povračilo nadomestila plače zaradi odsotnosti z dela tudi za tiste delavce, ki ne prihajajo na delo, ker je bila karantena odrejena otroku. Delodajalcem teh delavcev bo država povrnila 80 odstotkov delavčeve plače, je povedal Cigler Kralj. Za samozaposlene in mikro podjetja se s 1. oktobrom spet uvaja mesečni temeljni dohodek, do katerega so bili upravičeni v času razglašene epidemije. Do konca leta bodo lahko prejemali po 1100 evrov mesečno, je povedal Cigler Kralj in kot izjemo omenil samozaposlene v kulturi. Zanje je mesečni temeljni prihodek predviden v višini 700 evrov, saj jim socialne prispevke država poravnava že zdaj. Novi dodatki k plači Z namenom zagotovitve zadostnih zmogljivosti v zdravstvu in socialno varstvenih zavodih je predvidenih več ukrepov. Ukinja se zahteva po delovnih izkušnjah odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti v javnih zdravstvenih zavodih ter zamrzuje časovna omejitev tedenskih ur, ki jih zdravniki lahko opravijo pri drugem izvajalcu. V zdravstvu se omogoča tudi začasna razporeditev zaposlenih, prav tako v domovih za starejše in pri ostalih izvajalcih socialno varstvenih storitev. Uvajajo se tudi novi dodatki k plači.