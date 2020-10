Cigler Kralj: Peti paket nujen in še kako potreben

Vlada je v peti protikoronski zakon vgradila podaljšanje nekaterih dosedanjih ukrepov za blažitev posledic covida-19 in dodala še nove. Predlogi segajo na številna področja, minister je izpostavil zdravstvo, trg dela, gospodarstvo, socialno varstvo, izobraževanje, infrastrukturo in dodal, da zakon prinaša rešitve in odzive na stiske in potrebe, ki izhajajo iz posledic širjenja bolezni covid-19.

DZ danes sprejema peti protikoronski paket, ki med drugim podaljšuje subvencioniranje čakanja na delo na domu ter omogoča izplačila nadomestil plač za delavce v karanteni. "Doslej smo ohranili skoraj 300.000 delovnih mest in omogočili gospodarstvu, da so imeli zaposlene na voljo takoj po preklicu epidemije in so lahko takoj zagnali svoje dejavnosti, kjer je bilo to mogoče," je dejal Janez Cigler Kralj, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Kot novost je izpostavil povračilo plače tudi za tiste, ki ne prihajajo na delo, ker je bila karantena odrejena otroku. Ukrep bo veljal že od 1. septembra.

Napovedal je tudi ponovno uvedbo mesečnega temeljnega dohodka, do katerega so bili samozaposleni in družbeniki upravičeni spomladi v času razglašene epidemije. Pogoj bo upad prihodkov v letu 2020 zaradi posledic epidemije za več kot 20 odstotkov glede na leto 2019, ukrep pa bo veljal do konca leta.

icon-expand Minister Cigler Kralj zagotovil, da bo peti protikornski paket vključil številna področja. FOTO: Miro Majcen

Brezplačno cepljenje in dodatno financiranje zdravstva Med ukrepi s področja socialnega varstva je izpostavil zagotavljanje denarja za kadrovske okrepitve, domove za starejše bodo tudi finančno razbremenili. Ob tem je zagotovil, da imajo domovi in ostali socialnovarstveni zavodi na voljo dovolj zaščitne opreme. Za skrajšanje čakalnih dob v zdravstvu je predvidena objava nacionalnega razpisa za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev. Vsem zaposlenim bo zakon ponudil možnost koriščenja treh dni odsotnosti z dela brez potrdila osebnega zdravnika, vsi vključeni v zdravstveno zavarovanje pa se bodo lahko brezplačno cepili proti sezonski gripi. Država bo zavodom s področja javnega zdravstva in socialnega varstva financirala nabavo zaščitne in druge opreme za potrebe obvladovanja covida-19, krila bo tudi izpad prihodkov zaradi neizvajanja programov oz. nezasedenih zmogljivosti. Za tam zaposlene so predvideni tudi novi dodatki k plači.