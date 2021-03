Cigler Kralj predlagal podaljšanje protikoronskih ukrepov na področju trga dela

Ministri iz vrst NSi so na današnji novinarski konferenci predstavili ključne načrte in projekte NSi do konca vladnega mandata. Minister za delo Janez Cigler Kralj, ki je ponoči prestal glasovanje o interpelaciji, je ob tem pojasnil, da je zaradi epidemioloških razmer vladi ta teden predlagal podaljšanje nosilnih ukrepov za trg dela.

Kot je napovedal Janez Cigler Kralj, bo vlada o predlogu podaljšanja nekaterih ukrepov na področju trga dela predvidoma odločala prihodnji teden. Gre za čakanje na delo, univerzalni temeljni dohodek za samozaposlene in druge ukrepe v pomoč gospodarstvu in zaposlenim. Kot glavne tri prednostne naloge svojega resorja pa je Cigler Kralj izpostavil ureditev celovite oskrbe starejših, skrb za odziven trg dela in uveljavitev razumljivejše, bolj življenjske in pravičnejše družinske in socialne politike. Obenem je minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ocenil, da 44 glasov proti interpelaciji na glasovanju ponoči daje podlago, da bodo lahko z ekipo nadaljevali zastavljene projekte in prednostne naloge na ministrstvu.

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je tudi za prihodnje napovedal nadaljevanje velikih projektov, med katerimi sta gradnja tretje razvojne osi in drugega tira. Glede slednjega pričakuje podpis pogodbe v aprilu in prvo lopato v začetku maja. Spomnil je na pocenitev projekta za okoli 70 milijonov evrov po prenovi investicijskega programa in pojasnil, da je vlada sprejela poseben sklep, da se bo seznanila z vsemi morebitnimi aneksi za predložena nepredvidena dela, ki jih predloži izvajalec, in jih potrdila.

icon-expand Janez Cigler Kralj FOTO: Bobo

Vrtovec se je dotaknil tudi osnutka nacionalne strategije izstopa iz premoga in prestrukturiranja premogovnih regij, ki je v javni obravnavi. Pridobivanje električne energije bi lahko nadomestili z vetrnicami, sončno energijo in elektrarnami na srednji Savi, pa tudi z nuklearno energijo, meni Vrtovec, ki je naklonjen drugemu bloku nuklearne elektrarne. Minister za obrambo in predsednik NSi Matej Tonin pa je znova ocenil, da je bil vstop v vlado pred letom dni ob začetku epidemije covida-19 pravilna odločitev, v prihodnje pa je za NSi ključno, da se čim prej vrnemo v običajne ritme. Kot najhitrejšo in najlažjo pot k normalnosti vidi cepljenje proti covidu-19. Z dosedanjimi protikoronskimi zakoni so sicer po njegovih besedah pripomogli predvsem k ohranjanju delovnih mest, da se je kriza čim manj dotaknila ljudi, v prihodnje pa bodo potrebne spremembe, med katerimi je izpostavil debirokratizacijo. Ta bo po njegovem mnenju slovenskemu gospodarstvu omogočila, da bo lahko zadihalo s polnimi pljuči. Pri tem v NSi podpirajo razvojno kapico in tudi dvig splošne dohodninske olajšave. V naslednji fazi pa se bo treba po njegovih navedbah lotiti tudi strukturnih sprememb, med katerimi je omenil zdravstveni sistem. Politično situacijo tudi v luči nočnega glasovanja o interpelaciji Ciglerja Kralja je Tonin ocenil kot stabilno. Predsednik NSi, ki se je na nedavne kritične izjave evropske poslanke iz NSi Ljudmile Novak odzval z navedbami, da ločena mnenja še ne pomenijo izključevanja in da se bo z njo sestal, je danes pojasnil, da se sestajata redno in da sta se tudi ta teden. "Ljudmila Novak je izjemno podprla delo ministrske ekipe NSi, dejala je, da je na naše delo ponosna in da ne predlaga izstopa iz vladne koalicije, na kar se je v nekaterih medijih namigovalo," je dejal.

Novakova pa je pojasnila, da predlog o izstopu iz koalicije ni bil nikoli na mizi, saj tudi sama ni predlagala vstopa vanjo."Notranjih sestankov stranke ne želim komentirati, seveda pa svojih stališč ne nameravam spreminjati," je poudarila. Tonin delo direktorja STA ocenil kot neprimerno Na vprašanje, kako so ministri iz vrst NSi na četrtkovi seji vlade glasovali glede sklepa o STA, je Tonin odgovoril, da njega in Ciglerja Kralja na seji ni bilo, Vrtovec pa dogajanja ne komentira. Ob tem je Tonin poudaril, da v NSi cenijo delo STA in da so vsi trije ministri podpisali individualno pogodbo za koriščenje servisa STA. Delo direktorja STA Bojana Veselinoviča pa je ocenil kot neprimerno. "Veselinovič je imel mnogo možnosti, da bi ta konflikt zaradi delavcev in v njihovo korist zaprl, a ga ne želi in pelje neko brezpredmetno vojno proti vladi, od katere ni nobenega učinka, samo škoda se dela STA," je dejal. V četrtek sprejeti poziv vlade podpira in upa, da bo Veselinovič v korist zaposlenih na STA in tudi slovenske medijske srenje odstopil. Vlada je namreč v četrtek nadzornemu svetu STA predlagala razrešitev Veselinoviča. Sprejela je tudi sklep, naj notranje ministrstvo preveri, ali kršitve vsebujejo elemente sumov kaznivih dejanj, in naj se preveri odgovornost nadzornikov, obenem pa predlagala še nadzor inšpektorata za delo.