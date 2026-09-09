Cigler Kralj: Priprava novih prehranskih smernic bo javna in transparentna

Priprava prehranskih smernic mora biti javna, transparentna in čim bolj vključujoča, je po današnjem sestanku v Ljubljani z organizacijami, ki sodelujejo pri pripravi smernic, dejal Cigler Kralj. " Kot minister bom v skladu s svojimi pristojnostmi poskrbel za to, da se bodo ta načela tudi spoštovala," je napovedal. Na sestanku so sodelovali predstavniki ministrstva za zdravje, Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ljubljanske biotehniške fakultete in Inštituta za nutricionistiko.

Kot je dejal kmetijski minister, prehranske smernice ne vplivajo samo na priporočila, kaj bomo jedli, ampak imajo izjemen vpliv tudi na ostale vidike življenja, na zdravje, okolje, gospodarstvo, javna naročila, na odnos javnosti do proizvodnje hrane in do tega, kaj potrošniki izbirajo na policah trgovin.

Poudaril je, da je za pripravo smernic najbolj pristojno ministrstvo za zdravje, a da je pri njihovi pripravi potrebna široka vključenost ostalih resorjev.

"Ključno je, da se najprej stroki pusti kvaliteten čas, da lahko v široki strokovni razpravi pripravi predloge. Nato je potrebna dobra in strokovna javna razprava, da bomo nato mi kot odločevalci lahko te smernice tudi implementirali. Smernice morajo imeti jasne, dosegljive in merljive cilje," je dejal.

Kot je povedal strokovni direktor NIJZ Ivan Eržen, so se na sestanku odgovorili, da bodo imeli za pripravo smernic leto do leto in pol časa. Pri tem je poudaril, da bodo določene aktivnosti naslovili že prej, o poteku priprave pa bodo tudi bolje informirali javnost. Ob tem je napovedal, da bodo opravili novo raziskavo o prehranskih navadah prebivalstva, ki bo prva po letu 2017.

"NIJZ je tisti, ki strokovno pripravlja smernice, vendar ne sam. Sodelovali bomo z drugimi resorji, strokovnjaki iz okolja, strokovnjaki iz gospodarstva, skratka že od začetka želimo vključiti različne strokovnjake, da bomo smernice pripravili skupaj," je dejal Eržen.

Dodal je, da morajo biti v pripravo vključeni tudi potrošniki. Pripravo smernic bodo vključili v program dela za naslednje leto, kar pomeni, da bo njihov prispevek pri tem financiran v okviru programa NIJZ, kar pomeni, da sami ne bodo imeli dodatnih stroškov. Podobno predvideva tudi za druge resorje.

Izhodišče za novo pripravo smernic bodo sicer sedaj veljavne stare smernice. "Poskušali bomo izboljšati te veljavne stare smernice, te, ki so bile umaknjene, že v izvedbi procesa niso zadostile vsem standardom," je napovedal Cigler Kralj. Dodal je, da je del gradiva, ki je bilo uporabljeno pri pripravi umaknjenih smernic, zelo kakovosten. "Mislim, da bodo strokovnjaki znali presoditi, kaj od tega se bo recimo za analizo podatkov, za analizo stanja in za podporo priporočilom uporabilo, kaj pa se bo zavrglo," je dejal.

"Nove smernice ne bodo bistven odstop od tega, kar danes priporočamo, bodo pa posodobljene in pa merljive," pa je izpostavil Igor Pravst z Inštituta za nutricionistiko.

Ministrstvo je nove prehranske smernice za leto 2025, ki jih je pripravila prejšnja vlada, z vladne spletne strani umaknilo sredi junija, potem ko so se v javnosti pojavili pomisleki glede načina njihove priprave.