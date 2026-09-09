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Slovenija

Cigler Kralj: Priprava novih prehranskih smernic bo javna in transparentna

Ljubljana , 09. 09. 2026 16.21 pred 1 uro 3 min branja 6

Avtor:
A.K. STA
Janez Cigler Kralj

Postopek priprave novih prehranskih smernic bo javen, transparenten in čim bolj vključujoč, je napovedal kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Izhodišče za pripravo novih smernic, ki morajo imeti jasne in merljive cilje, bodo sedaj veljavne stare smernice, je napovedal. Poudaril je, da je treba stroki dati čas.

Priprava prehranskih smernic mora biti javna, transparentna in čim bolj vključujoča, je po današnjem sestanku v Ljubljani z organizacijami, ki sodelujejo pri pripravi smernic, dejal Cigler Kralj. "Kot minister bom v skladu s svojimi pristojnostmi poskrbel za to, da se bodo ta načela tudi spoštovala," je napovedal. Na sestanku so sodelovali predstavniki ministrstva za zdravje, Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ljubljanske biotehniške fakultete in Inštituta za nutricionistiko.

Minister za kmetijstvo Cigler Kralj in predsednik KGZS Podgoršek sta si ogledala posledice suše
Minister za kmetijstvo Cigler Kralj in predsednik KGZS Podgoršek sta si ogledala posledice suše
FOTO: Bobo

Kot je dejal kmetijski minister, prehranske smernice ne vplivajo samo na priporočila, kaj bomo jedli, ampak imajo izjemen vpliv tudi na ostale vidike življenja, na zdravje, okolje, gospodarstvo, javna naročila, na odnos javnosti do proizvodnje hrane in do tega, kaj potrošniki izbirajo na policah trgovin.

Poudaril je, da je za pripravo smernic najbolj pristojno ministrstvo za zdravje, a da je pri njihovi pripravi potrebna široka vključenost ostalih resorjev.

"Ključno je, da se najprej stroki pusti kvaliteten čas, da lahko v široki strokovni razpravi pripravi predloge. Nato je potrebna dobra in strokovna javna razprava, da bomo nato mi kot odločevalci lahko te smernice tudi implementirali. Smernice morajo imeti jasne, dosegljive in merljive cilje," je dejal.

Kot je povedal strokovni direktor NIJZ Ivan Eržen, so se na sestanku odgovorili, da bodo imeli za pripravo smernic leto do leto in pol časa. Pri tem je poudaril, da bodo določene aktivnosti naslovili že prej, o poteku priprave pa bodo tudi bolje informirali javnost. Ob tem je napovedal, da bodo opravili novo raziskavo o prehranskih navadah prebivalstva, ki bo prva po letu 2017.

"NIJZ je tisti, ki strokovno pripravlja smernice, vendar ne sam. Sodelovali bomo z drugimi resorji, strokovnjaki iz okolja, strokovnjaki iz gospodarstva, skratka že od začetka želimo vključiti različne strokovnjake, da bomo smernice pripravili skupaj," je dejal Eržen.

Dodal je, da morajo biti v pripravo vključeni tudi potrošniki. Pripravo smernic bodo vključili v program dela za naslednje leto, kar pomeni, da bo njihov prispevek pri tem financiran v okviru programa NIJZ, kar pomeni, da sami ne bodo imeli dodatnih stroškov. Podobno predvideva tudi za druge resorje.

Izhodišče za novo pripravo smernic bodo sicer sedaj veljavne stare smernice. "Poskušali bomo izboljšati te veljavne stare smernice, te, ki so bile umaknjene, že v izvedbi procesa niso zadostile vsem standardom," je napovedal Cigler Kralj. Dodal je, da je del gradiva, ki je bilo uporabljeno pri pripravi umaknjenih smernic, zelo kakovosten. "Mislim, da bodo strokovnjaki znali presoditi, kaj od tega se bo recimo za analizo podatkov, za analizo stanja in za podporo priporočilom uporabilo, kaj pa se bo zavrglo," je dejal.

"Nove smernice ne bodo bistven odstop od tega, kar danes priporočamo, bodo pa posodobljene in pa merljive," pa je izpostavil Igor Pravst z Inštituta za nutricionistiko.

Ministrstvo je nove prehranske smernice za leto 2025, ki jih je pripravila prejšnja vlada, z vladne spletne strani umaknilo sredi junija, potem ko so se v javnosti pojavili pomisleki glede načina njihove priprave.

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KOMENTARJI6

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Vrana in vrabček
09. 09. 2026 17.39
Prehranske smernice bi se morale pisati pod okriljem Ministrstva za zdravje. On/ Ministrtsvo za kmetijstvo pa naj poskrbi, da bo hrana, ki jo bomo jedli kvalitetna in varna.
Odgovori
0 0
Desniprepad
09. 09. 2026 16.58
Čez izraelsko zločisko vlado se pa ne sme več govoriti je vaše urednišvo že dobilo grožnje zato ste kometiranje izkopili še malo ...
Odgovori
+2
2 0
roten
09. 09. 2026 16.58
Bomo dobili bone?
Odgovori
+2
2 0
NLKP
09. 09. 2026 16.56
Kaj bom jaz jedel in kje bom kupil hrano bom sam odločal.
Odgovori
+4
4 0
Stargazer
09. 09. 2026 16.34
Cigler Kralj, ti si sramota za ta planet. Če bi bili pri stvari, bi gledali na zadevo skozi malega kmeta in ne kot politik skozi oči velikega kmeta, ki vam daje na črno v levi žep.
Odgovori
+4
5 1
galeon
09. 09. 2026 16.28
Kaj bom jaz jedel je moj problem ne tvoj. Ti pa poskrbi, da bodo kmetje sadil koruzo na mokri zemlji ne pa na peščeni. Pšenico pa lahko kjerkol.
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+7
7 0
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