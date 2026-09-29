Cigler Kralj s predstavniki kmetov: 'Imamo kar nekaj želez v ognju'

Cigler Kralj je po srečanju s predstavniki kmetijskih organizacij povedal, da se zelo trudijo, da bi znižali cenovni pritisk na vhodne stroške za slovenske kmete, sploh zdaj v sezoni oranja in jesenskih posevkov. Spomnil je, da je nekaj ukrepov DZ že sprejel, med njimi delno znižanje trošarin na kmečko nafto ter povračilo dela dajatev za kmetijstvo in avtoprevoznike. Oba ukrepa čakata na soglasje Bruslja, ob čemer je minister dejal: "Seveda bi vsi radi imeli te ukrepe takoj, ampak tudi razumejo, da pač zahtevajo svoj čas".

Pripravljajo tudi ukrep za blaženje cen mineralnih gnojil in naftnih derivatov. Interventni ukrep, ki ga je pripravila Evropska komisija, Sloveniji za ta namen iz evropske kmetijske rezerve določa 2,7 milijona evrov, še 5,4 milijona evrov bo iz domačega proračuna dodala slovenska vlada. Uveljavitev ukrepa, ki bo po njegovih besedah dobrodošla podpora slovenskim kmetom pri blaženju draginje umetnih gnojil in goriv, pričakuje do konca leta.

V kratkem naj bi predstavili tudi ukrep pomoči rejcem zaradi izpada krme, do katerega je prišlo zaradi vremenskih ujm v letošnjem letu, predvsem na kmetijah na območjih z omejenimi dejavniki. "Izpad krme je velik," je dejal minister in spomnil, da so nekateri kmetje želeli v stiski takoj zmanjšati svoje črede ali celo prenehati kmetovati. "Se vsem zahvaljujem, tudi danes prisotnim kmetijskim organizacijam, da so skupaj z nami pozvale vse rejce, naj ne prodajajo v stiski, ker bomo pomagali zaradi izpada krme," je obljubil.