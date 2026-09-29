Cigler Kralj s predstavniki kmetov: 'Imamo kar nekaj želez v ognju'

Cigler Kralj je po srečanju s predstavniki kmetijskih organizacij povedal, da se zelo trudijo, da bi znižali cenovni pritisk na vhodne stroške za slovenske kmete, sploh zdaj v sezoni oranja in jesenskih posevkov. Spomnil je, da je nekaj ukrepov DZ že sprejel, med njimi delno znižanje trošarin na kmečko nafto ter povračilo dela dajatev za kmetijstvo in avtoprevoznike. Oba ukrepa čakata na soglasje Bruslja, ob čemer je minister dejal: "Seveda bi vsi radi imeli te ukrepe takoj, ampak tudi razumejo, da pač zahtevajo svoj čas".
Pripravljajo tudi ukrep za blaženje cen mineralnih gnojil in naftnih derivatov. Interventni ukrep, ki ga je pripravila Evropska komisija, Sloveniji za ta namen iz evropske kmetijske rezerve določa 2,7 milijona evrov, še 5,4 milijona evrov bo iz domačega proračuna dodala slovenska vlada. Uveljavitev ukrepa, ki bo po njegovih besedah dobrodošla podpora slovenskim kmetom pri blaženju draginje umetnih gnojil in goriv, pričakuje do konca leta.
V kratkem naj bi predstavili tudi ukrep pomoči rejcem zaradi izpada krme, do katerega je prišlo zaradi vremenskih ujm v letošnjem letu, predvsem na kmetijah na območjih z omejenimi dejavniki. "Izpad krme je velik," je dejal minister in spomnil, da so nekateri kmetje želeli v stiski takoj zmanjšati svoje črede ali celo prenehati kmetovati. "Se vsem zahvaljujem, tudi danes prisotnim kmetijskim organizacijam, da so skupaj z nami pozvale vse rejce, naj ne prodajajo v stiski, ker bomo pomagali zaradi izpada krme," je obljubil.
Ker konfliktu na Bližnjem vzhodu ni videti konca, so cene naftnih derivatov in mineralnih gnojil pod velikim pritiskom. V zvezi s tem je Cigler Kralj s svojo ekipo sogovornike seznanil s stanjem tudi drugod po Evropi. Skupaj so ugotovili, da je Slovenija vseeno med državami, kjer so cene naftnih derivatov najnižje. Le v nekaj državah, med njimi na Hrvaškem, so naftni derivati cenejši, je povedal.
Na srečanju je pozval tudi k podpori interventnemu zakonu za razvoj Slovenije na novembrskem referendumu. Kmetijstvu namreč prinaša vsaj pet ugodnih ukrepov, med njimi je izpostavil nižji DDV za osnovna živila, nižjo obdavčitev sadik in gnojil, ugodnejšo ureditev normiranih odhodkov za kmečka gospodinjstva, nižjo prispevno osnovo za kmete z nizkimi prihodki ter razbremenjen prispevek za dolgotrajno oskrbo za nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Kmetje že zadnje desetletje pod izjemnimi pritiski
Predstavniki kmetijskih organizacij so ga medtem opozorili, da so kmetje z evropske perspektive že zadnje desetletje pod izjemnimi pritiski, tudi v smislu napada na dostojanstvo kmeta kot pridelovalca hrane in rejca živali. Odgovoril jim je, da bodo v okviru vlade zagotovili, da se to obrne. "Kmet mora biti cenjen in želimo mu kar se da hitro in učinkovito pomagati pri tem, da se ohrani naša kmetijska proizvodnja, bodisi za pridelavo hrane bodisi za pridelavo krme," je dejal.
V ponedeljek se je Cigler Kralj v Bruslju udeležil zasedanja ministrov, pristojnih za kmetijstvo in ribištvo. Današnjim sogovornikom je povedal, da so razmere zahtevne, kajti zaradi nadaljevanja agresije Rusije na Ukrajino so tudi kmetijski trgi EU pod pritiskom. V luči tega Evropska komisija že nekaj časa skupaj z državami članicami razvija strategijo za živinorejo in načrt za beljakovine. Oboje je namenjeno temu, da podpremo našo živinorejo in da podpremo tudi suverenost EU, je še povedal.
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