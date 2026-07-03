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Slovenija

Cigler Kralj se je opravičil raziskovalcem. Razpis bodo znova objavili

Ljubljana, 03. 07. 2026 13.51 pred 1 uro 2 min branja 15

Avtor:
STA D.L.
Janez Cigler Kralj

Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je po preklicu razpisa za sofinanciranje raziskovalnih projektov v podporo kmetijstvu, gozdarstvu, ribištvu in prehrani zagotovil, da bodo po temeljitem pregledu in uskladitvi tem s potrebami uporabnikov razpis znova objavili. Raziskovalcem se je opravičil, da jih o preklicu ni obvestil prej.

Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj
Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj
FOTO: Bobo

Kot je v izjavi za medije pojasnil minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj, je bilo razlogov za ustavitev razpisa več, kot glavni razlog pa je izpostavil izjemno slabo stanje na ministrstvu. Ob primopredaji so po njegovih navedbah naleteli na znake, da je bilo upravljanje ministrstva v preteklih štirih letih "malomarno in neodgovorno".

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Ker primopredajni postopki še niso zaključeni, so po besedah ministra še posebej pozorni na vse finančne obveznosti, ki jih je prejšnje vodstvo ministrstva povzročilo v obdobju po volitvah 22. marca. Za ustavitev razpisa so se odločili, da "zaščitijo integriteto javnih financ", je še pojasnil. Ni se jim namreč zdelo odgovorno denar dati za nekaj, kar morebiti ne koristi kmetom ali pridelovalcem hrane, ki bi jim morali ti raziskovalni programi služiti s svojimi ugotovitvami.

Dodal je, da je nekdanja kmetijska ministrica Mateja Čalušić razpis podpisala 13. maja, objavljen pa je bil 20. maja z rokom do 30. junija. "Zaradi tega sem moral zahtevati ustavitev teh ciljnih raziskovalnih programov in zahtevati podroben pregled vsebin," je dejal. Pri tem je zanikal, da gre za obračunavanje z nekdanjo ministrico.

Cigler Kralj je v četrtkovem odzivu pojasnil, da je objavo razpisa ustavil "zaradi aktivizmov v njegovi vsebini". Danes je pojasnil, da se ena od predvidenih raziskav imenuje postopki usmrtitve enodnevnih petelinčkov in iskanje alternativ. Dodal je, da bo od svojih strokovnih služb želel natančno utemeljitev vsebine razpisanih raziskav za ciljne raziskovalne programe, saj želi, da so usklajeni s potrebami kmetovalcev ter ostalih uporabnikov.

Na vprašanje, zakaj se je za preklic odločil dve uri pred koncem razpisa, je pojasnil, da nekdanja ministrica Čalušić v primopredajnem zapisniku ni omenila hitre objave razpisa. Če bi to storila, bi se lahko po njegovih besedah odzvali že prej.

Raziskovalcem, ki so po njegovih navedbah upravičeno vznemirjeni, se je Cigler Kralj opravičil, da jih o preklicu niso vnaprej obvestili. Zagotovil jim je, da bodo s strokovnimi službami razpis uskladili, pregledali in ga znova objavili.

Janez Cigler Kralj kmetijstvo razpis raziskovalni projekti Mateja Čalušić

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KOMENTARJI15

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Jožajoža
03. 07. 2026 15.03
Ubogi kmetje.ta vlada vas vodi v prppad
Odgovori
0 0
Priap
03. 07. 2026 14.53
Saj je prav. Naj vas tepe vlada do amena, da boste spoznali kaj ste si nakopali...Še bolj vas je treba posekat. Zamrznit pokojnine, napredovanja v JS, ukinit bozicnico, potne stroške in malico, dvignit ddv. Ono na hard, da vam odprejo oči...
Odgovori
-1
1 2
GAYPLANET
03. 07. 2026 14.39
Nimajo pojma kaj delati!
Odgovori
+0
3 3
borjac
03. 07. 2026 14.34
Kmetijski strokovnjak in minister za Kmetijstvo iz maminega vrta Kralj Cigler je razveljavil razpis za 3.5 milijona Evrov , DVE URI PRED IZTEKOM RAZPISA , sedaj se minister Kralj opravičuje raziskovalcem , kaj čmo , za ta ubogi drobiž ... 3.5 milijone € , za ta razpis so raziskovalci potrošili tedne , mesece dela , načrtov ..... ampak sedaj se jim je Kralj opravičil , razpis bodo ponovili , denar pa si bodo RAZDELILI ZVESTI KRALJEVI PODANIKI .
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+0
4 4
rdeči2020
03. 07. 2026 14.26
...in odstopil...???
Odgovori
+2
5 3
Cupko
03. 07. 2026 14.23
On je pokvarjen, se je pa opravičil, da bi izpadel lep
Odgovori
+3
6 3
BBcc
03. 07. 2026 14.23
Bog nam pomagaj čeprav nevem kje se skriva.
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+3
7 4
Nidani
03. 07. 2026 14.17
Ker se je opravičil, je vse ok. To mu je ostalo v krvi od spovedi...🤣😂
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+1
5 4
Normalka
03. 07. 2026 14.12
Izgovarjati se spet na druge, na prejšnjo vlado seveda in ne povedati, da so se sami zadeve malomarno lotili, švoh opravičilo.
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+4
6 2
bossanoga
03. 07. 2026 14.11
Z novim razpisom bodo omočili lažjo krajo podpornim ovcam sds-a, pa tudi nsi.ja
Odgovori
+2
4 2
peglezn
03. 07. 2026 14.10
... da se ena od predvidenih raziskav imenuje "postopki usmrtitve enodnevnih petelinčkov in iskanje alternativ". Če ste se spraševali, s čim si Tina financira condo za Bežigradom...
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-2
2 4
vlahov
03. 07. 2026 14.09
Razpis je treba pregledat , ker je večina zadev za razne aktiviste ,
Odgovori
-1
3 4
Kameleon Kiddo
03. 07. 2026 14.14
Pazi da ti iz kofeja ne skoči ven en aktivist!
Odgovori
+2
5 3
Razumnež
03. 07. 2026 14.05
Že to, da se nek politik opraviči govori o njegovi veličini !!!
Odgovori
-3
3 6
Normalka
03. 07. 2026 14.10
Ja, čakamo še Stevota in njegovega Miljota.
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+5
6 1
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