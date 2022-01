Cigler Kralj: Sistem dodelitve solidarnostnega energetskega dodatka zastavljen dobro

Kot je dejal minister, je lahko vprašanje, ali si sam zasluži dodatek, povsem utemeljeno, so pa pri sprejemanju ukrepov gledali na ranljive skupine. "Mislim, da smo dobro postavili upravičene osebe," je zatrdil. Kot je dodal, je bilo treba ukrep solidarnostnega dodatka zastaviti tako, da je hiter, učinkovit in ni preveč birokratsko zapleten. "Tega načela se držimo," je poudaril.

Tako je Cigler Kralj odgovoril na novinarsko vprašanje, ali se mu zdi pravičen sistem, po katerem je v skladu s predlogom za blažitev stisk prebivalcev zaradi rasti cen energentov, ki ga je v soboto sprejela vlada, sam z ministrsko plačo in štirimi otroki upravičen do 200 evrov solidarnostnega dodatka, ne pa denimo samska oseba z minimalno plačo.

Kdo je še upravičen do dodatka?

Upravičenci do 150 evrov dodatka, ki bo izplačan najpozneje do 15. aprila, so poleg tega še upokojenci s pokojninami do 1000 evrov, invalidi, prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka, prejemniki do otroškega dodatka do vključno šestega dohodkovnega razreda ter rejniki. Vseh skupaj je upravičencev po ocenah 710.000.

Predlog zakona poleg tega določa še začasno oprostitev plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije ter znižanje omrežnine, poleg tega pa še izenačitev pravic vseh gospodinjskih odjemalcev zemeljskega plina. Vlada je sprejela tudi predlog posebnega zakona za pomoč gospodarstvu zaradi visokih cen energentov.