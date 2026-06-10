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Slovenija

Cigler Kralj umika prehranske smernice: Pripravljene so mimo stroke

Ljubljana, 10. 06. 2026 13.32 pred 48 minutami 5 min branja 41

Avtor:
STA Ne.M.
Mednarodno podporo procesu priprave in vsebini smernic so po njunih besedah izrazili številni ugledni strokovnjaki in organizacije s področja prehrane in javnega zdravja.

S predstavniki kmetijskih nevladnih organizacij bomo v mandatu aktualne vlade delovali kot partnerji in vodili stalen dialog, je po prvem srečanju z njimi napovedal kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Med njegovimi prvimi ukrepi na čelu ministrstva je umik novih prehranskih smernic za leto 2025 s spletnih strani vlade.

Kot je v izjavi za javnost po srečanju s predstavniki nevladnih organizacij poudaril Janez Cigler Kralj, so danes izpeljali zelo konstruktiven sestanek.

"Moje prvo sporočilo predstavnikom kmetijskih nevladnih organizacij je, da bomo partnerji, da bom vodil stalen in kakovosten dialog ter da tudi z njihove strani pričakujem, da bodo zahtevni in neumorni, kajti skupaj se borimo za interes slovenskega najprej kmeta, predelovalcev hrane, agroživilskih podjetij in nenazadnje potrošnikov," je dejal.

Med prvimi konkretnimi ukrepi je novi kmetijski minister izpostavil današnji umik novih slovenskih prehranskih smernic za 2025 iz vladne spletne strani.
Med prvimi konkretnimi ukrepi je novi kmetijski minister izpostavil današnji umik novih slovenskih prehranskih smernic za 2025 iz vladne spletne strani.
FOTO: Shutterstock

Zahteve in pričakovanje, ki so jih predstavile organizacije, pa se bo po besedah Cigler Kralja v dveh tretjinah pokrivajo z vsebino koalicijske pogodbe nove vlade, kar je "zelo dobro".

Med ključnimi prioritetami je izpostavil poenostavitve postopkov, zmanjšanje birokracije, digitalizacijo, zagotovitev večje dostopnosti do ukrepov ter poudarek na mladih v kmetijstvu. "Podpreti moramo mlade, da ostanejo na podeželju, da se vrnejo na podeželje, če so morda odšli ali pa da na novo začnejo svojo družinsko in poslovno zgodbo," je dodal.

Med prvimi konkretnimi ukrepi je novi kmetijski minister izpostavil današnji umik novih slovenskih prehranskih smernic za 2025 iz vladne spletne strani.

"Sami ste bili priča, da so bile smernice pripravljene mimo stroke in da je bilo tudi veliko pritožb v smernicah navedenih strokovnjakov z različnih področij, predvsem nutricionistike in ostalih, kot je Nacionalni inštitut za javno zdravje in tako naprej. Posameznice in posamezniki so se pritožili zaradi tega, ker so bila njihova imena napisana oz. veliko njih je celo izjavilo, da so bila zlorabljena, ker niso imeli možnosti vplivati na besedilo," je pojasnil razloge za umik dokumenta.

Preberi še So nove prehranske smernice utemeljene ali ideološko motivirane?

Avtorji: Smernice temeljijo na več kot 1100 znanstvenih virih

Avtorji nedavno objavljenih nacionalnih prehranskih smernic pa so prepričani, da gre za metodološko najbolj celovit in znanstveno najbolj obsežen dokument s področja prehranskih smernic v Sloveniji doslej. Z zaskrbljenostjo so spremljali politične razprave o tem že pred umikom. Kot sta v sporočilu za javnost poudarila vodji avtorske skupine priprave smernic Nataša Fidler Mis in Zlatko Fras, so bile smernice pripravljene skozi natančno dokumentiran večleten interdisciplinaren proces na podlagi sodobnih znanstvenih dokazov, mednarodnih metodoloških standardov ter ob sodelovanju domačih in tujih strokovnjakov.

"Smernice temeljijo na več kot 1100 znanstvenih virih, sistematičnih pregledih literature in primerjavi z aktualnimi prehranskimi priporočili številnih evropskih držav ter mednarodnih organizacij," sta spomnila avtorja in dodala, da prvič poleg vidikov prehrane in zdravja sistematično vključujejo tudi vidik trajnosti in okolja.

Po njunih pojasnilih so bili v proces njihove priprave vključeni slovenski in mednarodni strokovnjaki ter mednarodni recenzenti. Metodologija priprave smernic in njihova znanstvena podlaga pa sta bili predstavljeni na mednarodnih strokovnih srečanjih v sodelovanju z ministrstvom za zdravje, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) in Regionalnim uradom WHO za Evropo ter objavljeni v recenziranih mednarodnih znanstvenih revijah.

Po njunih zagotovilih dokument ni nastal na podlagi političnih usmeritev ene vlade, temveč na podlagi strateških izhodišč in nacionalnih ciljev, sprejetih že v preteklih mandatih.
Po njunih zagotovilih dokument ni nastal na podlagi političnih usmeritev ene vlade, temveč na podlagi strateških izhodišč in nacionalnih ciljev, sprejetih že v preteklih mandatih.
FOTO: Shutterstock

"Nedavno objavljena mednarodna primerjalna analiza v reviji European Journal of Nutrition je pokazala, da so slovenske smernice za prehrano 2025 po vsebini in priporočilih primerljive s prehranskimi smernicami številnih evropskih držav ter nordijskimi priporočili. Analiza je pokazala tudi, da slovenska priporočila glede vnosa mesa ne sodijo med najstrožje v Evropi, temveč so primerljiva s priporočili številnih držav, ki veljajo za referenčne primere dobre prakse na področju prehranske politike," sta poudarila Fidler Mis in Fras.

Izpostavila sta, da smernice ne prepovedujejo posameznih živil niti ne predpisujejo izključno rastlinske prehrane, ampak je njihov namen, da na podlagi znanstvenih dokazov pomagajo ljudem izbirati bolj uravnoteženo in zdravo prehrano, zmanjševati tveganje za kronične bolezni, krepiti prehransko varnost ter spodbujati dolgoročno zdravje prebivalstva, pri čemer hkrati upoštevajo tudi trajnost prehranskih sistemov in pomen lokalno pridelane hrane. "Pri tako pomembnem strateškem dokumentu, kot so nacionalne prehranske smernice, ni prostora za politično preigravanje ali kratkoročne politične interese. Gre za metodološko najbolj celovit in znanstveno najbolj obsežen dokument s področja prehranskih smernic v Sloveniji doslej," sta prepričana vodji avtorske skupine priprave smernic.

Po njunih zagotovilih dokument ni nastal na podlagi političnih usmeritev ene vlade, temveč na podlagi strateških izhodišč in nacionalnih ciljev, sprejetih že v preteklih mandatih. "Zato je težko razumeti, da se danes problematizira strokovni dokument, ki sledi usmeritvam, ki jih je država sama določila že pred leti. Prehranske smernice so namreč del dolgoročnih javnozdravstvenih politik, katerih vrednost je prav v njihovi strokovni utemeljenosti, stabilnosti in kontinuiteti. Takšni zasuki zato ne prispevajo k predvidljivosti državnih politik na področju javnega zdravja, prehranske varnosti in varovanja okolja temveč lahko zmanjšujejo zaupanje v procese, ki bi morali presegati posamezna mandatna obdobja in dnevno-politične razprave," sta bila jasna.

Mednarodno podporo procesu priprave in vsebini smernic so po njunih besedah izrazili številni ugledni strokovnjaki in organizacije s področja prehrane in javnega zdravja.
Mednarodno podporo procesu priprave in vsebini smernic so po njunih besedah izrazili številni ugledni strokovnjaki in organizacije s področja prehrane in javnega zdravja.
FOTO: Shutterstock

Čeprav avtorji smernic poudarjajo, da so različni pogledi in strokovne razprave legitimni in dobrodošli, pa se jim zdi manj razumljivo, da se pozivi k opuščanju ali ukinjanju smernic pojavljajo brez predhodnega dialoga z avtorji, recenzenti in strokovnjaki, ki so pri njihovem nastajanju sodelovali več let. "Pri vprašanjih, ki zadevajo zdravje celotne populacije, bi pričakovali, da bodo morebitne pomisleke najprej obravnavali v strokovnem dialogu ter na podlagi preverljivih dokazov," sta navedla Fidler Mis in Fras.

Mednarodno podporo procesu priprave in vsebini smernic so po njunih besedah izrazili številni ugledni strokovnjaki in organizacije s področja prehrane in javnega zdravja. Med njimi sta izpostavila profesorja Walter Willett z Univerze Harvard, ki je eden vodilnih svetovnih strokovnjakov na področju prehranske epidemiologije in eden izmed mednarodnih recenzentov smernic. Podporo je izrazila tudi organizacija PAN International, ki povezuje približno 17.000 zdravnikov, dietetikov in drugih zdravstvenih strokovnjakov in je posebej izpostavila interdisciplinarni pristop, mednarodno recenzijo in znanstveno metodologijo smernic.

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"Zato si želimo, da bi morebitne razprave o prihodnosti prehranskih smernic potekale transparentno, argumentirano in na podlagi znanstvenih dokazov ter ob vključevanju neodvisne domače in mednarodne stroke. Odločitve o tako pomembnih javnozdravstvenih dokumentih morajo temeljiti na strokovnih argumentih, ne pa na političnih preferencah ali poenostavljenih interpretacijah njihove vsebine," sta sklenila vodji avtorske skupine priprave smernic.

Nekdanja vlada je konec razgrnila nacionalne prehranske smernice za leto 2025. Dokument je v začetku leta razburjal po objavi dveh člankov v tuji spletni znanstveni reviji MDPI Foods, ki sta analizirala slovenske prehranske smernice. Takrat še ni bil usklajen, pregledovala ga je Svetovna zdravstvena organizacija. Po njihovi objavi so predstavniki NIJZ, Inštituta za nutricionistiko in ljubljanske biotehniške fakultete izrazili zaskrbljenost zaradi načina njihove priprave in objave nacionalnih prehranskih smernic. Kritični so bili tudi do uporabe njihovih imen v dokumentu. Da smernice temeljijo na neutemeljenih trditvah o vplivu živinoreje na okolje, pa so opozorili v Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije.

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KOMENTARJI41

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Perrun
10. 06. 2026 14.38
Oh Slovenčki. Saj vam nihče ne ukazuje kaj jesti, to so pač smernice.
Odgovori
0 0
St. Gallen
10. 06. 2026 14.38
V naravi ni niti ene vrste, ki bi moralno obsojala prehranjevanje. To pocnete samo ljudje
Odgovori
0 0
Bolfenk2
10. 06. 2026 14.36
Konec vegetarijanskega nasilja nad Slovenci s strani golobove Tine. Desna vlada nam spet dovoli meso.
Odgovori
+0
2 2
robinhud
10. 06. 2026 14.38
dosti si beden če te lahko tako usmerjajo
Odgovori
0 0
robinhud
10. 06. 2026 14.35
očitno da je folk tolk ..... (kot je omenil plemeniti) da rabi celo smernice za prehranjevanje.v prihodnosti nas bodo hoteli peljati kot ovce se goni na pašo !
Odgovori
+3
3 0
St. Gallen
10. 06. 2026 14.34
Ljudje niste rastlinojedci
Odgovori
+3
3 0
lokson
10. 06. 2026 14.33
Ko ti Tinca s svojimi vegani določa, kaj morajo otroci jesti v šolah. Za crknit. Sedaj pa jok. Avtor, pa zopet problematizira ukinitev teh enostranskih norih usmeritev, katere so plod lastne percepcije.
Odgovori
+4
4 0
Darko32
10. 06. 2026 14.32
SAj to je potrebno že enkrat ukiniti. Da neki luzerji pišejo smernice po svojih političnih prepričanjih pa je malo preveč. Če bo ta začel z reklamiranjem kranjske klobase, katera je zelo mastna in sočasno kvalitetnih izdelkov ne bo vključil pove vse. Bodimo realni nimamo kranjske klobase in nekaj suhih izdelkov z našponano soljo in solitrom. Imamo dobrih izdelkov, kateri so sveži in zelo okusni.
Odgovori
+3
4 1
Beopen
10. 06. 2026 14.31
Končno!!!! Upam, da bo v šolah spet večkrat svinjina na krožnikih in ne le enkrat ali dvakrat mesečno.
Odgovori
+6
7 1
fljfo
10. 06. 2026 14.35
Če ukinejo halal opcijo v šolah bosta Mesec in Sukićka popenila...
Odgovori
+2
3 1
stanley
10. 06. 2026 14.23
Naj se ukinejo tudi kmetijske nevladne organizacije.
Odgovori
+11
11 0
hojladri123
10. 06. 2026 14.29
In pa tud največji zažiralec- cerkev
Odgovori
-4
4 8
Albert Konečnik
10. 06. 2026 14.21
Mutiči v vladi se bodo najbolj borili zase, na začetku naskrivaj, sčasoma bo pa to postala njihova stalnica.
Odgovori
-9
1 10
sosed5
10. 06. 2026 14.20
Tu se vidi sistem, ki bo uporabljen v prihodnosti. Modeli, ki nimajo pojma o stroki, se zgovarjajo na "naso" stroko, torej vse kar je prejsnja vlada sprejela, bodo v imenu nase"stroke" ukinili oziroma preklicali. Desni sovrazijo leve do obisti in tudi obratno ni neke ljubezni. Stroka ni vec stroka, ampak je politika in to je smrt za demokracijo. Na...... smo ga!!
Odgovori
+2
7 5
lokson
10. 06. 2026 14.36
Ti sosed, kaj pravzaprav tebi ni jasno, da problematiziraš. MIMO stroke, je Tinca tole s svojimi vegi aktivisti spravila preko pernatega v zakon. Pa kje vi živite. Tukaj ni ideologije. Je samo ZKP-zdrava kmečka pamet.
Odgovori
+1
1 0
Uroš
10. 06. 2026 14.20
pravilno. vrnite nam meso. beljakovine.
Odgovori
+7
8 1
gebo 1
10. 06. 2026 14.19
Te levičarske prehranske smernice je itak gaberca spisala.
Odgovori
+9
11 2
ArkaMast
10. 06. 2026 14.18
Smernice je izdelala Mesarija d.o.o.
Odgovori
-5
3 8
fljfo
10. 06. 2026 14.19
Prej bi rekel, da Tini kolegi, ki imajo visoke dobičke s firmami, ki uvažajo GSO sojo, čičeriko, avokado, mandlje itd...
Odgovori
+5
6 1
fljfo
10. 06. 2026 14.24
*Tinini
Odgovori
+3
3 0
i-mat
10. 06. 2026 14.16
Edino pametno ...
Odgovori
+8
8 0
ArkaMast
10. 06. 2026 14.14
Vsem desnim svetujem zajtrk: svinjska krača, .... malica: pohan piščanec,... kosilo: golaž ..... malica: sendvič s suho ...... večerja: čevapi ....... in vse dni tako.
Odgovori
-6
4 10
Ljudje in zemlja
10. 06. 2026 14.11
Sam pogrešam Tino in Robija pa tudi fižol.
Odgovori
+2
4 2
laky71
10. 06. 2026 14.08
Pa ko vidiš in slišiš tega cerkvenega molja ti je vse jasno. Č̣udi me kje seje skrival do zdaj, če je tako sposoben na vseh področjih. Sramota za državo kaj se je vse prikotalilo v parlament. In taki nam krojijo življenje, ki še sebe ne obvladajo
Odgovori
-12
7 19
fljfo
10. 06. 2026 14.05
A to pomeni, da no moj otrok v vrtcu končno dobil klobaso, ki si jo tako želi?
Odgovori
+9
15 6
laky71
10. 06. 2026 14.09
Pa hostijo
Odgovori
-4
10 14
ArkaMast
10. 06. 2026 14.16
hostija s klobaso ... idealna
Odgovori
-1
5 6
hojladri123
10. 06. 2026 14.27
Sliši se zelo "narobe" ampak če fajmošter tak reče...
Odgovori
-2
1 3
Puško v koruzo
10. 06. 2026 14.05
Žal desni teptajo vse kar ni popolnoma na prvo žogo. To pa zato ker so zaplankani in nerazgledani, ker ne razumejo da obstaja še kaj drugega. Tako je v prehrani kot v kulturi. Njihov edini domet je biznis, pa tudi če je na račun zdravlja ljudi. Eden takšnih je na čelu ZDA. Totalen rednek, brez občutka za ničesar. Kar ne razume takoj uniči. Ne razume pa veliko.
Odgovori
-6
12 18
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