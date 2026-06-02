Slovenija

Cigler Kralj in Logar uspešno prestala zaslišanje

Ljubljana, 02. 06. 2026 06.20 pred eno minuto 5 min branja 0

Avtor:
STA K.H.
Janez Cigler Kralj

Kandidat za ministra za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je v ponedeljek ponoči uspešno prestal zaslišanje pred matičnim odborom DZ. Da je bila njegova predstavitev ustrezna, je glasovalo devet poslancev, šest jih je bilo proti. Med drugim napoveduje "močno razbremenitev kmeta in zdravorazumske rešitve po zgledu drugih držav". Zeleno luč so še pred polnočjo poslanci prižgali tudi kandidatu za ministra za gospodarstvo, delo in šport Anžetu Logarju.

Člani odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehransko suverenost so v ponedeljek v večernih urah nadaljevali s sejo, ki so jo popoldne prekinili, potem ko članom odbora v predvidenih manj kot treh urah ni uspelo postaviti vseh vprašanj kandidatu za kmetijskega ministra Janezu Ciglerju Kralju.

Ta se je med drugim odzval na očitke poslancev, da prihodnja koalicija z njegovo kandidaturo ne daje dovolj močnega mesta kmetijstvu. Kot je dejal, to ne drži, saj da ima kmetijstvo pomembno mesto med sektorji, sam pa na odgovorno funkcijo ministra kandidira z vizijo. Je pa napovedal, da si bo postavil dobro ekipo, ker ocenjuje, da minister sam ne more narediti ničesar.

Presenečenje nad izbiro Ciglerja Kralja za kandidata za kmetijskega ministra je izrazil poslanec Svobode Tomaž Lah. Kot je dejal, so mnogi ljudje razočarani, da vsaj tega resorja ni dobila stranka SLS. Kandidat za ministra je poslancu odvrnil, da imajo razmerja s SLS urejena in da zadeve rešujejo sproti.

Več poslancev so zanimale tudi konkretne spremembe, ki jih načrtuje na področju zaščite živali. Po besedah Ciglerja Kralja ne bodo "delali revolucije", bodo pa stvari, ki niso zdravorazumske, prilagodili. Glede uvedbe popolne prepovedi baterijske reje kokoši nesnic do konca leta 2028, ki jo je prinesla lani sprejeta novela zakona o zaščiti živali, pa je napovedal, da razmišlja o podaljšanju prehodnega obdobja, s čimer bi rejcem omogočili več časa za prilagoditve reje.

Na področju upravljanja z zvermi ne bodo sprejemali nepremišljenih ukrepov, je poudaril. "Mora pa biti jasno, kdo je najpomembnejši – to so ljudje," je dodal.

Naklonjen je uporabi geotermalne energije na področju kmetijstva. "Zagotovo bom zagovornik tega, da če nekdo želi zdravorazumsko dobro v prid prehranske samooskrbe uporabiti te danosti, ki jih imamo, da v to gremo in da ga pri tem podpremo," je napovedal.

FOTO: Bobo

Stanje v vinogradništvu je orisal kot zelo zahtevno, v državi se soočamo tudi z veliko razdrobljenostjo vinogradov. Dejal je, da sam vidi rezerve v ekološki pridelavi vina. "Nekaj moramo narediti tudi na tem, da pridelovalce povežemo, da jaz kot minister s svojo ekipo odpiram njihovo pot na tuje trge," je dodal.

Napovedal je tudi razvijanje podpor čebelarjem v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije in nadaljevanje boja za sledljivost ter skrb za kakovost medu.

Na vprašanje, ali nova vlada v primeru, da bo začel veljati ukrep znižanega davka na dodano vrednost za nekatera osnovna živila, kot to predvideva nedavno sprejeti interventni zakon za razvoj Slovenije, načrtuje vzpostavitev dodatnih varovalk, da se ne bo znižanje davka prelilo v žepe trgovcev namesto potrošnikov, pa je odvrnil, da se mu ne zdi smotrno vnaprej predvidevati, da ta ukrep ne bo imel učinka. Ob tem je izrazil tudi željo, da bi se postopki glede izvajanja zakona čim prej nadaljevali.

Podporo Ciglerju Kralju pa je jasno izrazil poslanec NSi Aleksander Gungl. "Verjamem, da bo dober kmetijski minister, bodo pa mogoče malo službe trpele, ker bodo morale prestaviti v višjo prestavo, ko bodo reševale težave kmetijstva," je menil.

Logarju podpora pristojnega odbora DZ

Predstavitev kandidata za ministra za gospodarstvo, delo in šport Anžeta Logarja je bila ustrezna, je z devetimi glasovi za in šestimi proti sklenil pristojni odbor DZ. Logar je med drugim izpostavil potrebo po izboljšanju poslovnega okolja in podporo inovativnosti za zagotovitev razvoja države ter napovedal boljši socialni dialog.

Logar se je svoji prestavitvi na odboru DZ za gospodarstvo, delo in šport osredotočil na zagotavljanje razvoja države, kar bo po njegovem mnenju mogoče doseči s povečanjem dodane vrednosti, za kar pa bo treba izboljšati pogoje za delovanje podjetij in spodbujati inovativnost.

Napovedal je spremembe glede dodeljevanja subvencij gospodarstvu, saj da dosedanja politika ni bila učinkovita in ni prinašala nove dodane vrednosti, tako da bi podporo usmerjal ciljno na prebojne programe. Med panogami, ki lahko po njegovem mnenju ustvarjajo visoko dodano vrednost, je navedel informacijsko-komunikacijske tehnologije, farmacijo, logistiko in turizem.

FOTO: Bobo

Poudaril je, da je nujna administrativna razbremenitev podjetij in tudi davčne spremembe, saj da je politika prejšnje vlade marsikatero podjetje pripeljala na rob. Zatrdil je, da ne bo nobenega novega davka, če ne bo prej razbremenitve na drugem področju.

Danes se nadaljuje še drugi del predstavitev ministrskih kandidatov pred pristojnimi parlamentarnimi delovnimi telesi. DZ bo o ministrih 16. slovenske vlade predvidoma glasoval v četrtek.

Člane odbora iz vrst nekdanje koalicije je skrbelo, ker se kandidat ni opredelil do politike na področju dela, ki bo po novem združeno z resorjem gospodarstva, zato so ga spraševali med drugim glede ohranjanja delavskih pravic in socialnega dialoga, že dopoldne pa tudi o pokojninah kot pravici iz dela.

V večernem nadaljevanju seje, potem ko je dopoldne zmanjkalo časa, da bi lahko vsi člani odbora zastavili želena vprašanja, je napovedal tudi, da bo en državni sekretar oz. državna sekretarka odgovorna za področje dela. Zagotovil je, da Ekonomsko socialni svet (ESS) ostaja, "saj je to eden od institutov, ki sooblikujejo to državo".

Na ESS se bodo vsa vprašanja, ki se bodo dotikala pravic, obravnavala, je dejal, a dodal, da ni nujno, da bo doseženo soglasje. Socialni dialog bo, ker bo v okviru enega ministrstva, ki bo "platforma" zanj, in se bo poslušalo tako delodajalce kot delojemalce, boljši, je menil.

Vladimir Šega (Levica, Vesna) ga je pozval, naj posreduje glede poslanskega predloga novele zakona o delovnih razmerjih, ki bi ukinila obveznost delodajalcev, da sindikatu nakazujejo članarino članov v podjetju. Za ministra bo po Šegovem mnenju ta zakon namreč "grda packa", ker da gre samo za maščevanje sindikatom in bo sprejeta – kot prva novela tega zakona od 90. let prejšnjega stoletja – popolnoma mimo socialnega dialoga.

Nasprotovanje Levice in Vesne ter tudi Svobode pa si je Logar prislužil z mnenjem, da sta pravica do odklopa in obvezno evidentiranje delovnega časa nepotrebna oziroma nesmiselna.

Sandra Gazinkovski in Lena Grgurević (obe Svoboda) pa sta se spraševali o njegovi kredibilnosti in primernosti za ministra, ko je pa pred volitvami zatrjeval, da ne gre v vlado ne Roberta Goloba ne Janeza Janše. Grgurević mu je večkrat očitala, da laže, na kar se Logar ni odzval.

