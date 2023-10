Cigler Kralj: Začnite resno upravljati to državo

Teden v politiki je ob napovedi premierja Roberta Golob o možnosti rekonstrukcije vlade med drugim zaznamovala napetost med koalicijskimi partnerji, v SD in Levici so izrazili nezadovoljstvo s koalicijskimi usklajevanji. Odmevalo je tudi pričanje nekdanje notranje ministrice Tatjane Bobnar pred preiskovalno komisijo DZ. V opozicijskih SDS in NSi pa se medtem spopadajo z očitki o domnevni povezanosti strank s sumi podkupovanja, kartelnega dogovarjanja in prirejanja javnih razpisov na Darsu.

V NSi ob pretresih v koaliciji poudarjajo, da ima ta v DZ večino, 53 glasov, zato so "škarje in platno" v njihovih rokah. Razmere so zahtevne tako v Sloveniji kot njeni okolici, gospodarstvo opozarja na prihajajočo recesijo, zdravstveni sistem ječi pod težo bremen slabe organizacije in neprimernega upravljanja, je v današnji izjavil poudaril vodja poslanske skupine NSi Janez Cigler Kralj. Vladno koalicijo je pozval, naj začne "resno upravljati to državo".