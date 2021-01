Cigler Kralj zaradi izbire Zavoda Iskreni prvič na zagovoru pred poslanci

Ali je minister posegel v razpis? Ali je morebiti celo vplival na odločitev, da je bil Zavod Iskreni med prejemniki največ evropskega denarja za odpravo socialnih stisk? Upravičeno dvomimo, da so bila sredstva razdeljena transparentno in po pravilih, to je prva težava ministra Janeza Ciglerja Kralja, razlaga poslanec Aljaž Kovačič, ki je tudi predlagatelj današnje seje. "Drugi problem ministra pa je, da nam dejansko ne da odgovorov. Celo zadevo so spravili na ideološki boj opozicije do kristjanov in sem čisto razočaran," pravi.