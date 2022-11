Čik pavza z zdravnikom

Vse kadilce člani društva pljučnih in alergijskih bolnikov vabijo na Čik pavzo z zdravnikom. Ne, ne boste skupaj kadili, ravno nasprotno, vzeli si boste čas za brezplačni in anonimni posvet z zdravnikom. V lanski preventivni akciji so se zdravniki pogovorili z več kot 120 bolniki, letos si želijo to še preseči, saj se zavedajo, da pravočasna diagnoza bolezni lahko močno poveča možnost za preživetje. Pljučni rak je namreč tako v Sloveniji kot v svetovnem merilu najpogostejši vzrok smrti zaradi raka.