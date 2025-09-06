Svetli način
Slovenija

Čili: ali ga sovražiš ali ga obožuješ

Šmarje pri Jelšah, 06. 09. 2025 19.40 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Danica Ksela
Komentarji
1

Tudi v Sloveniji je vse bolj popularen in priljubljen čili. Tudi vse, kar je s to pekočo začimbo povezano. Ali ga sovražiš, ali ga obožuješ, pravijo. No, ljubiteljev se je danes trlo v Šmarju pri Jelšah. Na 6. festivalu so tekmovali v kuhanju značilne jedi chilli con carne, proti večeru pa se je 18 tekmovalcev iz devetih držav pomerilo v tem, kdo poje več čilijev

čili tekmovanje kuhanje
zrela hruška
06. 09. 2025 21.19
bolano, trebušna slinavka je ena in za njo ni zdravila. kar jejte čili!!!! 🥵😡🤕
