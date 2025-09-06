Slovenija
Čili: ali ga sovražiš ali ga obožuješ
Tudi v Sloveniji je vse bolj popularen in priljubljen čili. Tudi vse, kar je s to pekočo začimbo povezano. Ali ga sovražiš, ali ga obožuješ, pravijo. No, ljubiteljev se je danes trlo v Šmarju pri Jelšah. Na 6. festivalu so tekmovali v kuhanju značilne jedi chilli con carne, proti večeru pa se je 18 tekmovalcev iz devetih držav pomerilo v tem, kdo poje več čilijev
