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Slovenija

'Cilj bi moral tako biti, da ustvarjamo okolja brez alkohola, ne pa obratno'

Ljubljana, 08. 10. 2026 14.17 pred 1 uro 3 min branja 22

Avtor:
STA L.M.
Prazne steklenice

Na NIJZ so v odzivu na osnutek zakona o preventivi, ki ne vsebuje nekaterih omejitev prodaje alkohola in tobaka, danes pojasnili, da so vsi obstoječi ukrepi preverjeni in učinkoviti. Na NIJZ menijo, da bi bilo smiselno le zaostrovanje alkoholne in tobačne zakonodaje, ne rahljanje. Pri pripravi osnutka zakona sicer niso sodelovali, so navedli.

Na ministrstvu za zdravje pripravljajo predlog zakona o preventivi in zdravem življenjskem slogu, ki bi nadomestil zakon o omejevanju porabe alkohola, predvideva pa tudi možnost odprave zakona o omejevanju uporabe tobačnih in drugih izdelkov. Osnutek predloga ne vsebuje vseh veljavnih ukrepov.

Med drugim ne vsebuje prepovedi prodaje alkohola med 21. in 7. uro na bencinskih servisih in v trgovinah ter prepovedi prodaje žganih pijač pred 10. uro v gostinstvu. Dovolili pa bi prodajo in strežbo alkoholnih pijač na prireditvah v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ko tam ni pouka. V osnutku zakona tudi ni prepovedi kajenja v zaprtih javnih prostorih, na šolskih zemljiščih in v vozilih ob navzočnosti mladoletnih oseb, izvzeta je tudi prepoved arom v elektronskih cigaretah.

Osnutek predloga zakona je po besedah ministra za zdravje Tadeja Ostrca delovno gradivo, ki povzema različne pobude deležnikov. Njegove vsebine sicer še niso strokovno obravnavali, je pojasnil v sredo.

Stavba NIJZ
Stavba NIJZ
FOTO: Bobo

Maja Roškar z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v današnji izjavi za medije pojasnila, da je zakon o omejevanju porabe alkohola starejši, vendar vključuje učinkovite ukrepe, ki so potrjeni tudi z mednarodnimi raziskavami. "Naše strokovno mnenje, ki je poenoteno na NIJZ in tudi širše, je, da poznamo učinkovite ukrepe, in sicer zmanjševanje dostopnosti, omejitve oglaševanja, zgodnja prepoznava tveganega, škodljivega pitja in zdravljenja odvisnosti," je dejala. Prepričana je, da bi bilo treba v prenovljen zakon vnesti več podobnih ukrepov, ne pa manj.

Če bi obstoječe ukrepe res razrahljali, bi s tem po mnenju Roškarjeve omogočili večjo dostopnost alkohola predvsem za ranljive skupine. "Vemo, da omejevanje dostopnosti zmanjšuje porabo alkohola in njegove posledice. Cilj bi moral tako biti, da ustvarjamo okolja brez alkohola, ne pa obratno," je ponazorila. Dodala je, da bi zmanjšanje porabe alkohola državi koristilo z vidika večjega blagostanja in boljšega zdravja prebivalstva ter tudi z ekonomskega vidika.

Izpostavila je, da je po kazalniku registrirane porabe čistega alkohola na odraslega prebivalca celotna evropska regija v svetovnem vrhu, Slovenija pa je sicer tudi nad povprečjem evropske regije. "Sodimo med države, kjer je poraba alkohola visoka, zato je še toliko bolj pomembno, da premislimo o tem, katere ukrepe bomo sprejemali," je prepričana.

Tobak
Tobak
FOTO: Shutterstock

Na NIJZ podpirajo tudi vse obstoječe ukrepe na tobačnem področju, obstajajo pa tudi še nekateri, ki jih zaenkrat še nismo uvedli in lahko odstotek kadilcev še znižajo, je pojasnila Zala Jeras z NIJZ. Pri tem je izpostavila dodatek slikovnih in besedilnih opozoril ter poenotenje embalaže novih tobačnih izdelkov, kot so elektronske cigarete, ogrevani tobačni izdelki, nikotinske vrečke in brezdimni tobačni izdelki, razširitev prepovedi kajenja tudi na polodprte ali pa odprte javne prostore ter prepoved kajenja v avtomobilu, tudi ko v njem ni mladoletne osebe.

Med možnimi ukrepi je izpostavila tudi zvišanje trošarin in cen tobačnih izdelkov, zmanjšanje gostote oz. števila prodajnih mest in možnost prodaje tobačnih izdelkov izključno v specializiranih prodajalnah.

Na vprašanje o morebitnem umiku prepovedi kajenja v zaprtih javnih prostorih je Jerasova dejala, da gre za ukrep, ki so ga ljudje že ponotranjili. Zdi se ji nepredstavljivo, da bi o tem sploh razmišljali. Ukrep namreč deluje, je poudarila. Tudi prepoved arom v elektronskih cigaretah je po njenih besedah preverjeno učinkovita metoda oziroma ukrep za zmanjšanje priljubljenosti teh izdelkov med mladimi. Obstaja namreč vse več dokazov, da mladi, ki uporabljajo elektronske cigarete, sčasoma začnejo kaditi tudi običajne cigarete.

Po njenih besedah je v Sloveniji od leta 2007, ko smo sprejeli prepoved kajenja v zaprtih prostorih, do danes odstotek kadilcev padel za štiri odstotne točke. Podatki NIJZ kažejo, da trenutno redno ali občasno kadi okoli 21 odstotkov prebivalcev, starejših od 15 let.

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NIJZ alkohol tobak javno zdravje zakon o preventivi

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KOMENTARJI22

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Lock Down
08. 10. 2026 16.33
Najbolj se za alkohol v šolskih prostorih bori Jelka. Se ji prav vidi, da ga rada konzumira in tudi s katerih pohorskih koncev je doma.
Odgovori
0 0
ap100
08. 10. 2026 16.32
ne rabimo mi, nas bo nova vera
Odgovori
0 0
Potouceni kramoh
08. 10. 2026 16.29
Če pa sprejme ta mafijska vlada še to da se spet vsepovprek pije in kadi v javnih in izobraževalno zdravstvenih ustanovah no pol smo pa res na konju.A ne đenerale Janez, človek razkroja in razkola.
Odgovori
+0
1 1
kajpati
08. 10. 2026 16.25
Daj, da, vržejo kost, potem se pa glodate med sabo. Sem kadilec ampak si ne znam predstavljati kajenja v lokalu. Sploh pa ne pri jedi. In sem prepričan, da bo še naprej tako kot je. Za alko pa je mozno vse, saj so naše poslance že dobili pri vožnji s več promili.
Odgovori
+1
1 0
Lock Down
08. 10. 2026 16.31
Za naše poslance me boli đ..., ni pa prav da spreminjajo šolske prostore v pivnice in nočne lokale.
Odgovori
0 0
JackRussell
08. 10. 2026 16.14
Pijane in zdrogirane volivce je lažje vleči za nos.
Odgovori
+1
1 0
Hind Rami Iyad Rajab
08. 10. 2026 16.09
kultura desnacijev...žrtje alohola do nezavesti in kruljenje laži...
Odgovori
+0
2 2
Andrej 007
08. 10. 2026 16.06
Okolje brez alkohola ne obstaja...
Odgovori
+0
1 1
Anion6anion
08. 10. 2026 16.06
Jelka Godec pogreša alkohol v parlamentu.
Odgovori
+2
4 2
Anion6anion
08. 10. 2026 16.05
Argument desne vlade za odpravo omejitev uporabe alkohola je , da je alkohol del nacionalne kulture. Butalsko!
Odgovori
+1
3 2
Maribor?an 1
08. 10. 2026 16.04
Avstrija ima za 50% ceneje pivo in glej ga zlomka se pa bomo peljali
Odgovori
+4
5 1
ArkaMast
08. 10. 2026 16.03
Še koko pa ste zmagal. SDS podmladek to redno konzumira in podtika Mescu, ki je dokazal, da je čist.
Odgovori
-3
2 5
Bombardirc1
08. 10. 2026 16.01
Tale goljufiva vlada potrebuje prav vse glasove ki jih lahko dobi, tudi glasove pijančkov, ki jih ni malo.
Odgovori
-1
4 5
ArkaMast
08. 10. 2026 16.01
Pit pa kadit zdej. Čim več. Tudi v šoli. Učitelji in učenci. Kulturno tam liter po glavi.
Odgovori
-3
0 3
Ronja razbojniška h?i
08. 10. 2026 15.47
Povprašajte se Zdravniško zbornico.
Odgovori
+0
1 1
Bozje oko
08. 10. 2026 15.44
Pa res ne razumumem, da lahko sedijo v parlamentu ljudje, ki podpirajo kakršnokoli nerazsodnost, ...od različnih opojnih snovi, ki povzročajo odvisnost...in so znanstveno dokazano škodljivi za družbo....ne vem no!!???
Odgovori
+3
5 2
Kodo
08. 10. 2026 15.34
Poden od vlade. Vračajo usluge na račun našega zdravja. #nevmojemimenu 4xPROTI!
Odgovori
+4
8 4
Rock8
08. 10. 2026 15.22
Očitno bi ga ta vlada rada pila
Odgovori
+7
8 1
miabi
08. 10. 2026 15.08
Edini na Svetu imamo ministra za ne zdravje.
Odgovori
+5
7 2
JApajaDAja
08. 10. 2026 14.58
droge lahko,alkohol in cigareti pa pod nadzor....bi rekli aktivisti iz lj ulic.....
Odgovori
-4
3 7
chubba
08. 10. 2026 16.22
Ja seveda ker prvo dobro vseka. Kadilci so pa večji zločinci, kot narkomani. Do teh ste zelo tolerantni in milijon programov, ki jih plačujemo vsi državljani.
Odgovori
-1
0 1
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