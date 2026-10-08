Na ministrstvu za zdravje pripravljajo predlog zakona o preventivi in zdravem življenjskem slogu, ki bi nadomestil zakon o omejevanju porabe alkohola, predvideva pa tudi možnost odprave zakona o omejevanju uporabe tobačnih in drugih izdelkov. Osnutek predloga ne vsebuje vseh veljavnih ukrepov. Med drugim ne vsebuje prepovedi prodaje alkohola med 21. in 7. uro na bencinskih servisih in v trgovinah ter prepovedi prodaje žganih pijač pred 10. uro v gostinstvu. Dovolili pa bi prodajo in strežbo alkoholnih pijač na prireditvah v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ko tam ni pouka. V osnutku zakona tudi ni prepovedi kajenja v zaprtih javnih prostorih, na šolskih zemljiščih in v vozilih ob navzočnosti mladoletnih oseb, izvzeta je tudi prepoved arom v elektronskih cigaretah. Osnutek predloga zakona je po besedah ministra za zdravje Tadeja Ostrca delovno gradivo, ki povzema različne pobude deležnikov. Njegove vsebine sicer še niso strokovno obravnavali, je pojasnil v sredo.

Stavba NIJZ FOTO: Bobo

Maja Roškar z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v današnji izjavi za medije pojasnila, da je zakon o omejevanju porabe alkohola starejši, vendar vključuje učinkovite ukrepe, ki so potrjeni tudi z mednarodnimi raziskavami. "Naše strokovno mnenje, ki je poenoteno na NIJZ in tudi širše, je, da poznamo učinkovite ukrepe, in sicer zmanjševanje dostopnosti, omejitve oglaševanja, zgodnja prepoznava tveganega, škodljivega pitja in zdravljenja odvisnosti," je dejala. Prepričana je, da bi bilo treba v prenovljen zakon vnesti več podobnih ukrepov, ne pa manj. Če bi obstoječe ukrepe res razrahljali, bi s tem po mnenju Roškarjeve omogočili večjo dostopnost alkohola predvsem za ranljive skupine. "Vemo, da omejevanje dostopnosti zmanjšuje porabo alkohola in njegove posledice. Cilj bi moral tako biti, da ustvarjamo okolja brez alkohola, ne pa obratno," je ponazorila. Dodala je, da bi zmanjšanje porabe alkohola državi koristilo z vidika večjega blagostanja in boljšega zdravja prebivalstva ter tudi z ekonomskega vidika. Izpostavila je, da je po kazalniku registrirane porabe čistega alkohola na odraslega prebivalca celotna evropska regija v svetovnem vrhu, Slovenija pa je sicer tudi nad povprečjem evropske regije. "Sodimo med države, kjer je poraba alkohola visoka, zato je še toliko bolj pomembno, da premislimo o tem, katere ukrepe bomo sprejemali," je prepričana.

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