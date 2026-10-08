Na ministrstvu za zdravje pripravljajo predlog zakona o preventivi in zdravem življenjskem slogu, ki bi nadomestil zakon o omejevanju porabe alkohola, predvideva pa tudi možnost odprave zakona o omejevanju uporabe tobačnih in drugih izdelkov. Osnutek predloga ne vsebuje vseh veljavnih ukrepov.
Med drugim ne vsebuje prepovedi prodaje alkohola med 21. in 7. uro na bencinskih servisih in v trgovinah ter prepovedi prodaje žganih pijač pred 10. uro v gostinstvu. Dovolili pa bi prodajo in strežbo alkoholnih pijač na prireditvah v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ko tam ni pouka. V osnutku zakona tudi ni prepovedi kajenja v zaprtih javnih prostorih, na šolskih zemljiščih in v vozilih ob navzočnosti mladoletnih oseb, izvzeta je tudi prepoved arom v elektronskih cigaretah.
Osnutek predloga zakona je po besedah ministra za zdravje Tadeja Ostrca delovno gradivo, ki povzema različne pobude deležnikov. Njegove vsebine sicer še niso strokovno obravnavali, je pojasnil v sredo.
Maja Roškar z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v današnji izjavi za medije pojasnila, da je zakon o omejevanju porabe alkohola starejši, vendar vključuje učinkovite ukrepe, ki so potrjeni tudi z mednarodnimi raziskavami. "Naše strokovno mnenje, ki je poenoteno na NIJZ in tudi širše, je, da poznamo učinkovite ukrepe, in sicer zmanjševanje dostopnosti, omejitve oglaševanja, zgodnja prepoznava tveganega, škodljivega pitja in zdravljenja odvisnosti," je dejala. Prepričana je, da bi bilo treba v prenovljen zakon vnesti več podobnih ukrepov, ne pa manj.
Če bi obstoječe ukrepe res razrahljali, bi s tem po mnenju Roškarjeve omogočili večjo dostopnost alkohola predvsem za ranljive skupine. "Vemo, da omejevanje dostopnosti zmanjšuje porabo alkohola in njegove posledice. Cilj bi moral tako biti, da ustvarjamo okolja brez alkohola, ne pa obratno," je ponazorila. Dodala je, da bi zmanjšanje porabe alkohola državi koristilo z vidika večjega blagostanja in boljšega zdravja prebivalstva ter tudi z ekonomskega vidika.
Izpostavila je, da je po kazalniku registrirane porabe čistega alkohola na odraslega prebivalca celotna evropska regija v svetovnem vrhu, Slovenija pa je sicer tudi nad povprečjem evropske regije. "Sodimo med države, kjer je poraba alkohola visoka, zato je še toliko bolj pomembno, da premislimo o tem, katere ukrepe bomo sprejemali," je prepričana.
Na NIJZ podpirajo tudi vse obstoječe ukrepe na tobačnem področju, obstajajo pa tudi še nekateri, ki jih zaenkrat še nismo uvedli in lahko odstotek kadilcev še znižajo, je pojasnila Zala Jeras z NIJZ. Pri tem je izpostavila dodatek slikovnih in besedilnih opozoril ter poenotenje embalaže novih tobačnih izdelkov, kot so elektronske cigarete, ogrevani tobačni izdelki, nikotinske vrečke in brezdimni tobačni izdelki, razširitev prepovedi kajenja tudi na polodprte ali pa odprte javne prostore ter prepoved kajenja v avtomobilu, tudi ko v njem ni mladoletne osebe.
Med možnimi ukrepi je izpostavila tudi zvišanje trošarin in cen tobačnih izdelkov, zmanjšanje gostote oz. števila prodajnih mest in možnost prodaje tobačnih izdelkov izključno v specializiranih prodajalnah.
Na vprašanje o morebitnem umiku prepovedi kajenja v zaprtih javnih prostorih je Jerasova dejala, da gre za ukrep, ki so ga ljudje že ponotranjili. Zdi se ji nepredstavljivo, da bi o tem sploh razmišljali. Ukrep namreč deluje, je poudarila. Tudi prepoved arom v elektronskih cigaretah je po njenih besedah preverjeno učinkovita metoda oziroma ukrep za zmanjšanje priljubljenosti teh izdelkov med mladimi. Obstaja namreč vse več dokazov, da mladi, ki uporabljajo elektronske cigarete, sčasoma začnejo kaditi tudi običajne cigarete.
Po njenih besedah je v Sloveniji od leta 2007, ko smo sprejeli prepoved kajenja v zaprtih prostorih, do danes odstotek kadilcev padel za štiri odstotne točke. Podatki NIJZ kažejo, da trenutno redno ali občasno kadi okoli 21 odstotkov prebivalcev, starejših od 15 let.
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