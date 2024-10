Cilj EU: v usposabljanja vključiti 60 odstotkov odraslih

ACS je otvoril petletni projekt Ozaveščanje za vseživljenjsko učenje (VŽU) in medijsko kampanjo Lahko.si . Kampanja bo zaživela na spletni strani www.lahko.si in profilih Lahko.si na družbenih omrežjih Facebook in Instagram.

Dokler živiš, se učiš

Projekt na ACS vodi mag. Urška Bittner Pipan: "Naš cilj je ustvariti gibanje radovednih in na inovativen način nagovoriti vse generacije. Z vsebino in dogodki bomo spodbujali radovednost in željo po učenju v vsakdanjem življenju. S sloganom Lahko.si, ki temelji na univerzalni resnici Dokler živiš, se učiš, želimo ozavestiti prisotnost, dostopnost in transformativno moč vseživljenjskega učenja. V hitro spreminjajoči se družbi so prilagajanje, kritično razmišljanje in nadgrajevanje veščin ključnega pomena za osebni in družbeni razvoj." ACS bo s projektom, ki ga soustvarja 12 regijskih koordinatorjev po celi Sloveniji, povezal vse zainteresirane.

Doseganje enega ključnih ciljev EU

Projekt pozdravljajo tudi na Predstavništvu Evropske komisije. Dr. Jerneja Jug Jerše, vodja Predstavništva Evropske komisije: "Želimo si, da bi ta projekt pripomogel k prizadevanju Slovenije, da bi dosegla enega ključnih ciljev Evropske unije do leta 2030, navedenih v Evropskem stebru socialnih pravic – da se zagotovi, da se bo do leta 2030 najmanj 60 odstotkov vseh odraslih letno udeležilo usposabljanja. Slovenija je trenutno na 26,3 odstotka, zato menimo, da je trenutek, v katerem se začenjata projekt in kampanja, izjemno pravočasen."