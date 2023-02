Cilj koalicije: 3000 javnih stanovanj na leto od 2026 dalje

"Slovenija živi na hlapih preteklosti," o stanovanjski problematiki meni minister za za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec. Trenutno je fond po besedah Meseca star, stanovanjska gradnja pa da se ustavlja. "Nekaj časa nas je reševala samogradnja," o stanju na stanovanjskem trgu meni Mesec, ki dodaja, da država v to politiko nikoli ni investirala.

Javna neprofitna stanovanja bodo lahko gradili javni stanovanjski skladi, neprofitne stanovanjske organizacije, ki so lahko organizirane kot podjetja, stanovanjske zadruge, pa mogoče tudi še kdo drug, je bil konkreten koordinator Levice in minister za delo Luka Mesec. Želijo začrtati sistem, v katerem bi za gradnjo namenili tudi zemljišča v lasti Slovenskega državnega holdinga, sicer pa bodo lahko investitorji tudi zadruge in morda še kdo, je povedal predsednik vlade Robert Golob.

Cilj je, da bodo na trgu dostopna stanovanja za čim več oseb in da se cene najemnin in stanovanj znižajo na dolgi rok. "Reforma je namenjena temu, da se stanovanjski fond za vse poceni in zato smo pripravljeni investirati javni denar," napoveduje Golob.

Na vladi obljubljajo še, da bodo do konca mandata "zagotovili vso infrastrukturo, da bomo od leta 2026 naprej lahko zagotovili več tisoč stanovanj na leto. Zagotoviti tisoč stanovanj v tem letu ni izvedljivo."

Predsednica SD Fajonova je spomnila, da je njena stranka v vlado vstopila z ambicijo, da se lotijo prav stanovanjske reforme.