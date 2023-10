Cilj nacionalnega programa vlade je zmanjšati najhujše posledice prometnih nesreč

Vlada je na seji določila besedilo predloga resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2023 do 2030. Glavni cilj nacionalnega programa je prizadevanje za zmanjšanje najhujših posledic prometnih nesreč v cestnem prometu, in sicer tako, da na slovenskih cestah do leta 2030 ne bo umrlo več kot 50 ljudi, so sporočili po seji.

Strateški dokument obravnava prometno varnostno politiko v cestnem prometu in strokovno zahtevne ter varnostno najbolj vidne težave na področju varnosti cestnega prometa v Sloveniji za obdobje med letoma 2023 in 2030. Prav tako podaja cilje za prednostna področja, ki jih je treba izvesti za učinkovitejše zagotavljanje varnosti cestnega prometa. Resolucija sledi t. i. 'viziji nič', ki si prizadeva za nič mrtvih in nič hudo poškodovanih zaradi prometnih nesreč do leta 2050. Globalni cilj, h kateremu so se zavezale države članice pri Združenih narodih, je doseči 50-odstotno zmanjšanje števila smrtnih žrtev in hudo telesno poškodovanih v cestnem prometu do leta 2030. Temu cilju bo sledila tudi Slovenija, so zapisali v gradivu.

icon-expand Zastoji proti Avstriji v avgustu. FOTO: Bobo

Z izvajanjem ukrepov, določenih v nacionalnem programu, želijo doseči, da na slovenskih cestah do leta 2030 ne bo umrlo več kot 50 ljudi in da se v prometnih nesrečah ne bo hudo telesno poškodovalo več kot 400 ljudi. Izhodiščno leto je leto 2019, ko na gostoto prometa na slovenskih cestah in s tem povezane prometne nesreče še ni vplivala pandemija. Nacionalni program zajema devet globalnih in nacionalnih stebrov. Med globalne stebre sodijo multimodalnost in prostorsko načrtovanje, varna cestna infrastruktura, varna vozila in varna uporaba cest ter odziv po nesreči. Med nacionalne stebre pa sodijo mikromobilnost, poklicni vozniki tovornih vozil, vozniki enoslednih motornih vozil in starejši udeleženci v prometu. V naslednjih letih resolucija predvideva razvoj infrastrukture na način, da se bodo spodbujali varna uporaba javnega prevoza ter hoja, kolesarjenje in druge oblike aktivne mobilnosti ter uvajanje ukrepov, ki zmanjšujejo hitrost, na primer širitev območij z najvišjo dovoljeno hitrostjo 30 kilometrov na uro in območij umirjenega prometa predvsem v okolici šol, vrtcev, vozlišč javnega potniškega prometa in v naseljih.

icon-expand Promet v Ljubljani FOTO: Adobe Stock