Šerkezi: Cilj naj ne bo vrh, ampak varen pristan doma

"Poletna sezona v planinskih kočah je bila dobra, glede na splošne koronavirusne razmere celo zelo dobra. Prvi del leta je bilo izjemno neugodno zaradi prepovedi delovanja in pozneje omejenih možnosti obratovanja koč. Z odpiranjem gostinskih obratov so se vrnili tudi obiskovalci v planinske koče. Poleti je bil razmeroma dober obisk koč tudi v sredogorju, kjer je običajno poletno zatišje, ker so v tem času oblegane predvsem visokogorske koče. Nočitev je bilo sicer četrtino manj kot v rekordnem letu 2019, a tudi zaradi ponovnega večjega števila tujih gostov vseeno zadovoljivo. Večji obseg je bil vsaj v visokogorju omejen zaradi protikoronskih ukrepov," je oceno letošnje sezone podal strokovni sodelavec Planinske zveze Slovenije (PZS) Dušan Prašnikar , ki opozarja tudi na veliko smeti: "Čeprav je nekoliko bolje kot v lanskem letu, so še vedno zelo pereč problem smeti, predvsem v sredogorju, kjer se je najbolj opazil porast dela obiskovalcev, ki se ne držijo pravila, da smeti odnesemo s seboj v dolino."

V Kamniško-Savinjskih Alpah sta od višje ležečih stalno odprta Črnuški in Domžalski dom na Mali planini, večina ostalih je odprtih ob koncu tedna. Ob vikendih bo odprta Koča na Kriški gori (razen 22. in 24. oktobra), ob lepih vikendih bo za osnovno oskrbo odprta Kamniška koča na Kamniškem sedlu. Na Okrešlju bo zavetišče še stalno odprto do konca oktobra, potem pa le ob koncu tedna. Ob lepih vikendih in po dogovoru bo od novembra odprta tudi Koča na Klemenči jami pod Ojstrico.

V visokogorje le s primerno opremo

Gorski reševalci ob tem opozarjajo, da je visokogorje že pobelil sneg, zato za hojo po njem potrebujemo ustrezno zimsko opremo in ogromno izkušenj. "Podlaga na planinskih poteh je pomrznjena, čez dan se sneg zmehča in predira. Takšna podlaga je posebej nevarna ob sestopih, sploh če sestopamo hitreje, saj se nam podlaga lahko nepričakovano udre in povzroči hude poškodbe kolenskega sklepa. Ta možnost se poveča, če je sneg pokril posamezne skale, ki so toplejše, sneg okoli njih skopni in nastane globoka luknja, ki pa je z vrha pokrita in predstavlja neke vrste past. V nižjih predelih so planinske poti pokrite z odpadlim listjem, pod njim pa so mokre korenine in skale, ki ob neprevidni hoji lahko povzročijo padec in poškodbe," trenutne razmere v gorah oriše strokovni sodelavec Planinske zveze Slovenije in inštruktor Gorske reševalne zveze Slovenije Matjaž Šerkezi.

Ob zaprtosti planinskih koč je tako treba upoštevati tudi varnostni vidik obiska gora jeseni in toliko večjo pozornost nameniti načrtovanju ture. Ker številne planinske koče v jesenskem in zimskem času planincem ne nudijo tople hrane, možnosti dopolnitve zaloge tekočine in strehe nad glavo, morajo imeti v nahrbtniku poleg osnovne planinske opreme dodatna topla oblačila, zaščito pred vetrom in dežjem, alu-folijo ali veliko črno vrečo za zaščito pred podhladitvijo in več tople brezalkoholne tekočine ter hrane. Jeseni so krajši dnevi in tema nas bo ujela že nekje med šesto in sedmo uro popoldne, pojasnjuje Šerkezi in dodaja, da je zato obvezna čelna svetilka, ne smemo pa pozabiti na polne baterije.